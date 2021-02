Así es Anday Jassy, el sucesor de Jeff Bezos al frente de Amazon: sus compañeros cuentan cómo es trabajar con él

Cuando el CEO de Amazon Web Services, Andy Jassy, ​​tiene que tomar una gran decisión, por lo general lo hace en el Chop. Se trata del nombre de una sala de conferencias junto a su oficina (en la sede de Amazon en Seattle), abreviatura de Charterhouse of Parma (La cartuja de Parma, de Stendhal), un libro que Jassy leyó en la universidad. El término Chop también se ha utilizado para las reuniones donde Jassy celebra sus sesiones de planificación y sus lluvias de ideas más importantes.

.”Si vas a una reunión al Chop con Andy, es mejor que estés preparado”, explica a Business Insider un exempleado que desempeñaba un alto cargo. “Tiene una enorme cantidad de confianza en su equipo, pero tienes que estar al más alto nivel de diligencia y preparación para cualquier reunión con él. Es un tiburón que huele una gota de sangre a 100 km de distancia si no te ve preparado”, apunta.

Una de las grandes decisiones que se tomaron en una reciente reunión en el Chop, que se llevó a cabo virtualmente debido a la pandemia, fue retirar la app Parler del servicio de alojamiento en la nube de la compañía. Amazon finalmente decidió prohibir Parler porque la app, muy popular entre grupos extremistas de ultraderecha por sus políticas laxas de moderación de contenido, no había hecho lo suficiente para limitar los contenidos violentos que publicaban sus usuarios.

Al prohibir a Parler, Amazon ha aumentado la tensión en el debate sobre el poder y la influencia de la industria tecnológica en el ámbito público. La decisión también ha despertado un renovado interés en Jassy, ​​un veterano que lleva 24 años en Amazon y uno de sus ejecutivos más poderosos, director de AWS, un puesto que lo convierte en un activo invaluable para la empresa. Los acontecimientos han demostrado su influencia sin precedentes sobre la dirección de internet.

“AWS y Jassy, ​​son los guardianes. Jassy es uno de los líderes más poderosos no solo dentro del sector de la nube y la tecnología, sino también del mundo de los negocios”, comenta Dan Ives, analista de Wedbush Securities.

Aunque es uno de los ejecutivos con más años de servicio en Amazon y un confidente cercano de Jeff Bezos, Jassy sigue siendo relativamente desconocido fuera de los círculos tecnológicos. Las personas que han trabajado con él, lo describen como alguien realmente agradable que, sin embargo, es muy exigente con su equipo y espera que esté a la altura del desafío. Jassy se toma muy en serio el papel de Amazon Web Services para impulsar gran parte de la economía de Internet, y para mantenerse en la cima del mercado de la nube.

Jassy, primer asesor “en la sombra” de Bezos

Pero su comportamiento discreto oculta el alcance de sus logros. Después de entrar en Amazon en 1997, el año en que la empresa salió a bolsa, Jassy ascendió rápidamente y llegó a ser el primer asesor “en la sombra” de Bezos, una especie de jefe de personal que asistía a todas las reuniones del CEO. Jassy es uno de los ejecutivos mejor pagados de Amazon, con una remuneración total de más de 20 millones de dólares en los últimos tres años.

Anday Jassy, sucesor de Jeff Bezos como CEO de Amazon./ Getty

Pero es su paso por AWS, que ha ayudado a construir desde cero desde 2003, lo que realmente distingue a Jassy como una de las figuras más consolidadas e influyentes en el mundo de la tecnología empresarial. En menos de dos décadas, AWS se ha convertido en una gran empresa que genera más de 33.000 millones de euros en ingresos anuales, y el líder de facto en computación en la nube, con más del 30% de participación de mercado.

También es una fuente clave de la rentabilidad de Amazon: AWS es responsable de más del 60% de las ganancias operativas de Amazon, aunque sus ventas son solo el 13% del total. También se ha especulado sobre si Amazon produciría AWS, lo que convertiría a Jassy en el probable líder de una empresa independiente que sería enormemente poderosa y valiosa.

AWS crece durante la pandemia

A pesar de que muchas empresas se han visto afectadas por la pandemia, AWS ha continuado creciendo a medida que la demanda de servicios online impulsada por los confinamientos ha aumentado la necesidad de computación en la nube. En el tercer trimestre de 2020, AWS registró unos 9.633 millones de euros en ingresos, un aumento del 29% con respecto al período del año anterior.

El trabajo de Jassy en AWS también se ha ganado el respeto de otros líderes de la industria. En su día, el ex-CEO de Microsoft, Steve Ballmer, contactó con Jassy para que se convirtiera en su sucesor, antes de que la compañía finalmente nombrara a Satya Nadella, según una persona familiarizada con las conversaciones.

También se rumoreaba que Jassy estaba en la carrera por el puesto de CEO de Uber poco después de que Travis Kalanick renunciara en 2017. Algunos empleados ya anticiparon a Business Insider durante la elaboración de este reportaje que Jassy estaba entre los candidatos con más opciones de asumir el cargo de CEO de Amazon en el momento que Jeff Bezos decidiera dar un paso atrás, como finalmente ha sucedido este martes.

Business Insider ha podido hablar con más de una docena de empleados y extrabajadores de Amazon que han tratado con Jassy para tener una idea más precisa del estilo de gestión y la cultura de trabajo que ha fomentado en AWS. La mayoría ha preferido permanecer en el anonimato porque no estaban autorizados a hablar con la prensa, pero Business Insider ha podido comprobar sus identidades.

Revisa todos los comunicados de prensa

El Chop, la sala donde se toman las decisiones más importantes de AWS, era inicialmente una única sala de conferencias con un póster de la Dave Matthews Band, la banda de música favorita de Jassy. Pero el año pasado, AWS la convirtió en dos salas de conferencias contiguas en un nuevo edificio de oficinas llamado re:Invent para que Jassy pudiera programar reuniones consecutivas sin demora. (La segunda sala de conferencias se llama Rothschild, en honor al profesor de instituto favorito de Jassy).

En la actualidad, entre los empleados de AWS, el Chop se utiliza de manera más amplia para referirse a cualquier reunión importante en la que participe Jassy. Y esas reuniones suelen ser intensas.

Los equipos pueden tardar semanas en prepararse para el Chop, revisando docenas de versiones de sus presentaciones, que utilizan los famosos seis folios de Amazon para describir los planes detallados de un nuevo producto o iniciativa. Todos los documentos que requieren su atención se imprimen -raramente los revisa digitalmente, a menos que esté de viaje – y a menudo se recopilan en una carpeta de papel.

Cuando Jassy revisa la propuesta, generalmente con un lápiz y no con un bolígrafo, prefiere hablar después de que todos los demás compartan sus pensamientos

Cuando llega el momento de la presentación, hasta 50 personas de los equipos, incluidos los de asuntos legales, de productos y de finanzas, se reúnen en el Chop y se sientan en completo silencio, a veces durante 30 minutos, mientras todos en la sala revisan el documento. Cuando Jassy revisa la propuesta, generalmente con un lápiz y no con un bolígrafo, prefiere hablar después de que todos los demás compartan sus pensamientos, como lo hacen la mayoría de los altos ejecutivos de Amazon.

La librería de Nueva York es la sexta tienda física de Amazon en EEUU.

De hecho, Jassy es “como cualquier otro CEO cuando se va a reunir”, cuenta un exempleado. Al mismo tiempo, otras personas que han trabajado para él afirman que no es fácil de convencer y que no tiene miedo de llamar la atención a cualquiera que no esté preparado para una pregunta difícil en el Chop.

“No soporta las tonterías”, explica a Business Insider Scott Chancellor, un antiguo director de AWS que ahora es director de producto y tecnología en la empresa de software de gestión informática Apptio. “La gente que no da lo mejor de sí en esas reuniones no recibirá una segunda oportunidad, al menos no durante mucho tiempo”.

Jassy también se interesa por detalles que no son comunes para un ejecutivo de su nivel, con altos estándares y una fina atención al detalle.

Revisa todos los comunicados de prensa de AWS antes de que se publiquen, según personas familiarizadas con el proceso. También da su aprobación para casi todos los cambios importantes en el nombre y la marca de los servicios de AWS, un nivel inusual de participación en las operaciones del día a día para un CEO. Cuando le gusta lo que ve, suele decir: “¡Vamos!, pongamos esto en marcha”.

Hay inconvenientes en este enfoque. Jassy tiene 7 u 8 reuniones todos los días, y ponerse frente a él puede ser un desafío, ya que su calendario suele estar lleno al menos con 2 semanas de antelación. Algunos empleados han indicado que tienen que trabajar entre ellos para intercambiar los huecos del calendario para priorizar las decisiones urgentes.

“Puede llega a ser un modelo de trabajo muy ineficiente”, opina un empleado senior. “Él tiene la decisión sobre el nombre del producto, el texto sobre cómo se hablará del producto y los contenidos del blog que se consideran muy significativas”, especifica.

Algunos empleados dicen que cambiarse de trabajo puede ser difícil una vez que te acostumbras al nivel de atención al detalle de Jassy

Algunos empleados dicen que cambiarse de trabajo puede ser difícil una vez que te acostumbras al nivel de atención al detalle de Jassy, que no siempre encuentran con sus nuevos jefes.

Pero para los que entran en AWS, Amazon facilita la transición ofreciendo a los empleados de nivel directivo de toda la empresa un programa llamado “Escape Velocity”, dicen las fuentes. El programa de tres días, descrito como una “conversión religiosa” por un antiguo empleado, está destinado a librar a los nuevos contratados de sus anteriores hábitos laborales. Un portavoz de AWS refuta la calificación del programa de “conversión religiosa”.

“El nombre viene de ayudar a la gente a escapar de la esfera de sus anteriores empleadores y culturas”, afirma este antiguo empleado.

‘Es el show de Andy al 100%’

Graduado en negocios de Harvard y con escasa experiencia en programación, Jassy se hace respetar por la forma en que dirige la unidad de la nube, hasta el punto de que incluso Bezos le da un amplio margen de maniobra.

Esto se debe, en parte, a que AWS se enfrenta a un conjunto de normas industriales y a una base de clientes completamente diferente a la del negocio minorista principal de Amazon. También es una prueba de la confianza ilimitada de Bezos en Jassy, que fue ascendido de vicepresidente senior de AWS a CEO en 2016.

“Jeff ha permitido que Andy haga su trabajo sin que nadie lo mire por encima del hombro”, explica un antiguo empleado. “Es el show de Andy al 100%. Jeff no le dice a Andy qué hacer … Están casi al mismo nivel en el organigrama”, comparte otro exempleado de alto nivel.

Sede de Amazon en Illinois (Estados Unidos)./ EFE

La diferencia entre Bezos y Jassy fue quizás mejor ejemplificada después del artículo del New York Times de 2015 sobre el agotador entorno laboral de Amazon, según Taimur Rashid, exdirector gerente de desarrollo comercial de AWS y actualmente director de desarrollo comercial de Redis Labs.

Bezos, en ese momento, envió un correo electrónico a toda la empresa diciendo que la historia no describía con precisión la cultura que conocía en Amazon, mientras que Jassy envió un correo electrónico entusiasta a los empleados de AWS diciendo: “Estamos inventando la nueva normalidad”.

“Eso es lo que me encanta de Andy: es auténtico, genuino, empático. En muchos sentidos, es la empresa de Andy”, afirma Rashid.

Tim Bray, un exvicepresidente de AWS que también ocupó el cargo como uno de los pocos ingenieros distinguidos de la empresa, confiesa a Business Insider que nunca había estado en la misma sala o hilo de correo electrónico que Bezos durante sus 5 años en Amazon.

Bray, que dejó la compañía el año pasado por preocupaciones sobre el trato de Amazon a los trabajadores de los almacenes, añade que es probable que se debiera a que sólo estaba involucrado en las decisiones de ingeniería, pero estuvo de acuerdo en que AWS se dirigía casi como un negocio independiente.

“Creo que Andy tiene las manos libres en AWS, principalmente porque ha estado produciendo resultados muy buenos”, opina Bray. Sin embargo, las convocatorias importantes de desarrollo corporativo y adquisiciones sí se consultan con Bezos.

Por ejemplo, en el período previo a un acuerdo de asociación histórico de 2016 entre AWS y Salesforce, Bezos se unió a las reuniones con Jassy y el CEO de Salesforce, Marc Benioff, según una persona directamente involucrada en esas conversaciones. Aunque fue Jassy quien cerró el trato, Bezos dio los toques finales a la asociación en la que Salesforce acordó gastar unos 330 millones de euros en servicios de AWS.

Rashid, el exdirector gerente de AWS, recuerda una caída de precio en uno de los servicios de infraestructura en la nube de Amazon que requería la consulta de Bezos, dado el impacto material que tendría en el presupuesto.

Los famosos correos electrónicos con signos de interrogación de Bezos también siguen llegando a los empleados de AWS. Se sabe que Bezos lee los correos electrónicos de los clientes y los reenvía con un solo signo de interrogación a los empleados adecuados que pueden resolver las preocupaciones.

La “presencia de Bezos se nota normalmente en la preocupación por el cliente”, afirma Chancellor, antiguo director de AWS, y añade: “Jeff leería el correo electrónico y lo reenviaría junto con un signo de interrogación, y sabrías que tienes que llegar a una resolución rápidamente”.

Correos electrónicos ‘nice’

Al igual que Bezos, Jassy tiene su propio estilo característico de comunicación por correo electrónico. Mientras que Bezos es famoso por responder a los emails con un simple signo de interrogación, la respuesta del CEO de AWS es un simple “nice”.

Cuando AWS envía correos electrónicos sobre actualizaciones de lanzamiento o cierres de acuerdos a sus empleados, Jassy generalmente responde con una sola palabra, nice (bien), con un número variable de signos de exclamación.

Estos correos electrónicos son famosos entre la plantilla, y algunos incluso han especulado con la posibilidad de que el director haya creado un bot para responder automáticamente de esta manera.

En la oficina, Jassy es conocido por ciertas peculiaridades. Insistió durante mucho tiempo en usar un teléfono BlackBerry, y a menudo se burlaba de los ejecutivos de AWS por negarse a ofrecer algún servicio que lo soportara, según una persona familiarizada con esa preferencia de Jassy.

También es conocido por su afición al beef jerky, unas láminas de carne curadas o deshidratadas al estilo de la cecina. En las primeras ediciones de la conferencia anual de Amazon sobre la nube, re:Invent, había bufés con diferentes tipos de esta carne, que dejaban patentes las preferencias de Jassy.

Fuera del trabajo, es conocido por ser un gran aficionado a los deportes. Jassy sigue organizando una quiniela con un grupo de empleados actuales y antiguos de Amazon. Tiene un gran bar deportivo en el sótano de su casa, donde se exponen las entradas de los principales eventos deportivos, como la Super Bowl. El año pasado también formó parte del grupo de propietarios minoritarios del equipo de hockey sobre hielo Seattle Kraken.

A diferencia de algunos de sus homólogos con amplia experiencia en ingeniería, Jassy no es la figura más técnica. Algunas personas afirman que eso le ha hecho trabajar aún más duro porque ha tenido que empezar de cero y aprender a desarrollar tecnología clave y vender software a grandes clientes corporativos.

En sus inicios, Jassy solía enzarzarse en intensos debates con los ejecutivos de ventas sobre cómo enfocar un gran acuerdo con un cliente, para luego descubrir que tenían razón, explica un antiguo ejecutivo a Business Insider. Esto ha cambiado con los años, según esta persona, y ahora Jassy ha mejorado significativamente su capacidad de ventas, entablando contacto directo con algunos de los mayores clientes de AWS.

‘El mundo confía en Amazon’

A pesar de todo el éxito de Amazon, AWS y Jassy se han enfrentado a algunas fricciones en los últimos años.

Los legisladores en los EE.UU. han pedido más regulación sobre el creciente poder de mercado de Amazon, y algunos han propuesto la idea de obligar a la empresa a desprenderse de AWS. En el informe antimonopolio de la Cámara de Representantes sobre el sector tecnológico, publicado en octubre, el Congreso destacó varias prácticas empresariales que supuestamente le dieron una ventaja competitiva injusta a AWS, entre las que se incluían formas de bloquear a los clientes y acceder a sus datos confidenciales.

AWS también se vio envuelto en un enfrentamiento político con la Administración Trump el año pasado cuando un contrato de computación en la nube muy codiciado con el Departamento de Defensa finalmente fue a parar a Microsoft. AWS ha disputado repetidamente la decisión, calificándola de “adjudicación de contrato políticamente corrupta”, enraizada en la disputa pública del expresidente Donald Trump con Bezos, incluso después de que la agencia reafirmara su compromiso con Microsoft.

Jassy es uno de los ejecutivos más abiertos de Amazon en lo referente a cuestiones políticas. Ha hecho fuertes declaraciones en Twitter condenando los asesinatos policiales de afroamericanos y elogiando las decisiones judiciales para defender las protecciones para los inmigrantes menores de edad no autorizados llegados a los Estados Unidos.

También ha reivindicado la necesidad de ilegalizar la discriminación contra las personas que forman parte de la comunidad LGBTQ. Jassy también denunció públicamente lo que consideró un “desprecio” de Trump hacia Amazon.

Cuando el coronavirus comenzó a cambiar la vida en 2020, AWS fue objeto de escrutinio después de que distintas fuentes aseguraran que estaba siendo menos flexible en sus precios que otros como Google y Microsoft. Posteriormente, la empresa pareció volverse más complaciente, modificando ciertos términos de contrato para los clientes más afectados por la recesión económica.

Airbnb, por ejemplo, pudo renegociar un contrato de nube con AWS para cumplir con su compromiso de gasto mínimo de 996 millones de euros durante un período de tiempo más largo. Un portavoz de AWS cuestiona esa calificación del gigante de la computación en la nube como menos flexible con sus precios durante la pandemia.

Al comienzo de la pandemia, Jassy dijo a los empleados de AWS que “el mundo depende de Amazon”, según un correo electrónico al que ha tenido acceso Business Insider. Puede que esto sea cierto: AWS impulsa todo tipo de aplicaciones, desde el streaming de vídeo hasta servicios bancarios online y almacenamiento de datos gubernamentales, lo que lo convierte en una columna vertebral importante para internet y la base de servicios como Zoom y Netflix.

La decisión de Amazon de prohibir Parler es significativa porque AWS es “conservadora acerca de no interrumpir los servicios”, según exempleado con un alto cargo. Debido a que Amazon supervisa un aspecto crítico de las operaciones de sus clientes, lo último que quiere es que estos piensen: “si le puede pasar a Parler, me puede pasar a mí”, según el mismo exempleado.

Un área de particular interés para Jassy ha sido el movimiento Black Lives Matter. La decisión de Amazon de duplicar su número de ejecutivos negros y prohibir el lenguaje no inclusivo en los documentos de ingeniería se produjo después de que Jassy y el jefe minorista de Amazon, Jeff Wilke, se reunieran con miembros de Black Employee Network, un grupo de afinidad interno que representa a los trabajadores afroamericanos. Este año, el CEO de AWS decidió asumir el papel de Wilke como patrocinador ejecutivo del grupo, tal y como ha podido saber Business Insider.

‘Construir antes que comprar’

AWS siempre ha tenido una visión “escéptica” hacia las grandes adquisiciones, según personas familiarizadas con el equipo. La estrategia de Jassy siempre ha sido “construir antes que comprar”, y AWS formó su propio equipo de desarrollo corporativo en 2013.

Las preocupaciones sobre la ralentización del negocio principal de AWS y, en algunos casos, el débil vínculo con el objetivo más amplio de Amazon de acelerar la adopción de la nube han impedido a la compañía cerrar cualquier gran acuerdo, explica una de las personas entrevistadas.

Sin embargo, dada la escala masiva de AWS, pronto tendrá que comenzar a comprar empresas para generar un mayor crecimiento, como hacen la mayoría de compañías de software empresarial. Uno de los empleados con los que ha hablado Business Insider explica que AWS ha evaluado casi todos los acuerdos importantes de tecnología de la información y empresas que se han producido en los últimos 5 años.

Si bien no ha entrado en detalles, esta declaración respalda la información de 2017 de que AWS pensó en comprar Slack, que finalmente se vendió a Salesforce el año pasado en un mega acuerdo de 23.025 millones de euros que aún no se ha cerrado. En cambio, Jassy ha optado por priorizar la construcción y venta de servicios existentes.

Hace años, en el Chop, Jassy ayudó a generar un acrónimo que hoy guía la estrategia de ventas de AWS para lo que él identificó como “servicios estratégicos”. En la reunión, Jassy dijo que los servicios de base de datos de la compañía deberían crecer más rápido y señaló 5 productos que podrían proporcionar a AWS la “diferenciación y el valor” necesarios, según indica Rashid, ex irector gerente de AWS.

Después de la reunión, el equipo de desarrollo empresarial ideó el acrónimo “KRADL” para ayudar a los vendedores a recordar los 5 productos estratégicos que Jassy había mencionado: Kinesis, Redshift, Aurora, DynamoDB y Lambda, según Rashid.

I now have #AWS KRADL (Kinesis/Redshift/Aurora/DynamoDB/Lambda) socks, courtesy of my colleague JB Feeney. #aspiringsockmodel pic.twitter.com/keALtBQlLu — Jeff Barr ☁️ (@ 🏠 ) (@jeffbarr) June 2, 2017

En la frontera de AWS parece estar la computación cuántica. Algunos empleados han afirmado que Bezos aprobó una nueva hoja de ruta de computación cuántica para Amazon y AWS, que lanzó su primer producto cuántico en 2019. Y la compañía, al momento de la publicación, lista más de 40 vacantes de trabajo de computación cuántica, incluidas las que se anuncian para “ayudar a los esfuerzos de AWS para llevar los servicios de computación cuántica en la nube a su base de clientes en todo el mundo”.

Es probable que el aprecio de Bezos por AWS se haya mostrado mejor durante la reunión interna de octubre, una grabación a la que Business Insider ha tenido acceso. Cuando se le preguntó cómo AWS estaba ayudando a los clientes a superar la pandemia, Bezos dijo que empresas como Zoom habían podido satisfacer sus crecientes necesidades informáticas solo gracias a la tecnología en la nube que AWS había construido durante los últimos años.

“Si hubieran estado en el viejo mundo, el mundo anterior a AWS, en el que tenían que construir nuevos centros de datos e instalar nuevos servidores y configurarlo todo para manejar ese aumento de la demanda, nunca habrían podido hacerlo”, dijo Bezos, refiriéndose a los mayores clientes de AWS. “Literalmente, es gracias a la capacidad de esta nueva forma de hacer computación que este equipo inventó hace 15 años que eso ha sido posible todo ello”.