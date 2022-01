Así paga El Corte Inglés las horas extra y la nocturnidad este 2022

En mitad de la temporada de las rebajas de invierno, que va desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero, El Corte Ingles registra tradicionalmente unas ventas especiales que generan mucho más trabajo por parte de los empleados. De esta manera, la plantilla se ve abocada a realizar horas extras y turnos nocturnos, pero, ¿cómo paga la compañía este trabajo extraordinario?

Por un lado, la compensación de las horas extraordinarias para aquellos empleados con una jornada completa podrá ser en dinero o tiempo libre, con un incremento del 30%.

En cambio, aquellos que trabajen a tiempos parciales no están obligados a realizar horas extras, solo estarían obligados en caso de prevenir o reparar siniestros. Eso sí, podrán realizar horas complementarias si existe pacto, compensando hora por hora.

Respecto a la nocturnidad, El Corte Inglés ha comunicado que, a partir de las 22.00h, se abona en cualquier caso y su valor es el 20% del valor de la hora extraordinaria.

No obstante, los empleados con jornadas reducidas por guardia legal o cuidados familiares no podrán prolongar ni modificar su jornada laboral, a no ser se produzca un pacto por parte de la compañía.

Jornadas reducidas en Viajes El Corte Inglés

Cabe recordar que la a filial de la empresa, Viajes El Corte Inglés, mantiene aproximadamente al 90% del total de su plantilla el ERTE hasta el próximo 28 de febrero, el día que termina la campaña de las rebajas. En dicho ERTE, las jornadas reducidas pueden variar dependiendo de la oficina, el cargo e incluso el trabajador.

Leer más: Viajes El Corte Inglés manda a la plantilla de vuelta a teletrabajar

Así, descartando al 10% de la plantilla que no se encuentra afectada por esta medida, el resto de los trabajadores ha visto su jornada laboral reducida entre un 10% y un 80%. Por otra parte, la compañía asegura que la mayoría de los trabajadores habría sufrido una reducción de jornada de entre el 40 y el 60%.