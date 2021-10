Así se estructura el negocio alternativo de Samsung: de la construcción al deporte

Divide y vencerás. Cualquiera diría que ese refrán ha sido pensado específicamente para Samsung.

El gigante surcoreano engloba multitud de empresas. Algunas son filiales, otras operan de manera independiente, en otras es accionista pero no tiene el control y otras tienen una distinción especial, como los clubes deportivos.

A pesar de que fuera de Corea del Sur (su país de origen), es conocida principalmente por su fortaleza en tecnología de consumo, lo cierto es que es más, mucho más.

La gran pregunta es a cuánto ascienden sus ingresos totales, algo difícil de descifrar pero que, según explican desde la compañía, más o menos supone el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) de Corea del Sur, aunque dependiendo del año puede variar.

Cogiendo como muestra el ejercicio de 2019, en el que el PIB del país se situó en 1.470.168 millones de euros, según Datos Macro, el grupo se situaría en cerca de 294.000 millones de euros.

Aunque la compañía aporta su famoso nombre a casi todas sus filiales, muchas solo operan en la región donde nació y otras hace tiempo que funcionan de manera independiente. Además, hay algunas que cotizan en bolsa —y, por tanto, publican sus resultados de forma periódica— y otras que no.

Este medio ha recurrido a los datos que aparecen en las web de las distintas compañías, así como a los proporcionados por Google Finance, para conformar una imagen lo más completa posible de todo el ecosistema Samsung.

La compañía tiene la mayor cuota de mercado en ventas de smartphones, según Counterpoint, y su división de tecnología y electrónica es la que más ingresos genera.

Pero sus tentáculos se extienden a otros muchos negocios, como finanzas, industria y construcción, biotecnología y servicios. A ellas se añaden algunas áreas más específicas como la sanidad o el deporte.

Desentrañar el conglomerado de Samsung no es tarea fácil. Esta es la fotografía que ha conseguido recabar Business Insider España y que inicia un serial que repasará de dónde proceden los ingresos de grandes tecnológicas como Samsung, Apple, Huawei y Xiaomi.

Electrónica y tecnología: Samsung Electronics, la joya de la corona

La filial más conocida del grupo es Samsung Electronics, multinacional con sede en Seúl que se dedica a la electrónica de consumo, la telefonía y los componentes. Según Google Finance, esta rama es la que engloba un mayor número de trabajadores, con casi 111.000 empleados.

Además, es una de las que mayores ingresos genera a la firma, con 230,4 billones de wones surcoreanos (alrededor de 166.674 millones de euros al cambio actual) en 2019 y 236,81 billones de wones en 2020 (cerca de 171.290 millones de euros), lo que supuso un incremento del 2,78% en un año marcado por la pandemia.

A su vez, esta compañía se divide en una rama dedicada a los móviles, los wearables, los ordenadores y las infraestructuras; otra enfocada a los dispositivos de audio y vídeo, la línea de robótica y los equipamientos para hospitales; y, por último, la dedicada a los semiconductores, su principal negocio.

A Electronics le acompañan otras empresas dentro de la misma división, como Samsung SDI, que se dedica a la fabricación de baterías eléctricas. Esta filial es otro buque insignia, con más de 22.140 trabajadores, según la misma fuente.

En su caso, alcanzó 10,10 billones de wones (7.300 millones de euros) en ingresos en 2019 y 11,29 billones en 2020 (8.162 millones de euros), un 11,86% más.

Muy relacionada con la anterior se encuentra Samsung Electro-Mechanics, la filial de la compañía surcoreana dedicada a la fabricación de componentes electrónicos, donde se enmarcan los módulos de cámaras, las placas de circuito impreso… La empresa suma más de 30.000 empleados.

Un hombre surcoreano visita la galería de Samsung Electronics en la sede de Samsung Electronics en Seúl, Corea del Sur. EFE

Los ingresos de esta división se situaron en 7,72 billones de wones (alrededor de 5.629 millones de euros) en 2019 y 8,21 billones (cerca de 5.987 millones de euros) en 2020, un 6,35% más.

Samsung SDS es la última compañía destacada de esta área del grupo surcoreano. Es un proveedor de servicios de tecnología de la información, donde se incluyen servicios de consultoría, técnicos y de subcontratación.

Además, participa en el desarrollo de tecnologías de TI emergentes como la inteligencia artificial, el blockchain o el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés). La compañía, con más de 12.190 empleados, tiene su sede en Corea del Sur, a las que suma 8 subsidiarias repartidas por todo el mundo.

Samsung SDS ingresó 10,72 billones de wones surcoreanos (cerca de 7.817 millones de euros) en 2019 y 11,02 billones (8.036 millones de euros) en 2020, un 2,78% más.

En la web del grupo, que recoge el resto de filiales, también añaden Samsung Display, líder mundial en fabricación de pantallas, y Samsung Corning Advanced Glass, compañía dedicada también a la industria de materiales electrónicos.

Finanzas: de los seguros a las inversiones y las tarjetas de crédito

Más allá de la tecnología, Samsung ha diversificado sus ingresos en otras áreas como las finanzas. De esta rama forman parte filiales como Samsung Life Insurance, dedicada a los seguros de vida y salud.

Esta empresa, la más grande de su segmento en su país de origen y con presencia en la lista Fortune Global 500, tiene más de 5.000 empleados. En 2019, alcanzó los 30,18 billones de wones (22.000 millones de euros), mientras que en 2020 sumó cerca de 22.388 millones de euros, un 8,37% más.

Relacionada con la anterior, el grupo también cuenta con otra empresa enfocada a los seguros vinculados a actividades industriales: Samsung Fire & Marine Insurance.

En su caso, sumó casi 5.700 empleados y unos ingresos de 21,02 billones de wones (alrededor de 15.330 millones de euros) en 2019, que pasaron a 21,89 billones (15.960 millones de euros) el ejercicio siguiente, un 4,16% más. Opera en Estados Unidos, Europa, China, Indonesia, Vietnam y Corea del Sur, entre otras.

La compañía también cuenta con otra filial dedicada al apartado financiero llamada Samsung Card. Esta firma se dedica a las tarjetas de crédito y es número 1 en su negocio en Corea del Sur. Según datos de 2017, tenía 9,64 millones de usuarios y más de 2.380 trabajadores.

No obstante, los datos no son halagüeños para esta división, que pasó de ganar 109.930 millones de wones (80,1 millones de euros) en 2019 a perder casi 4.500 millones (alrededor de 3,2 millones de euros) en el año de la pandemia.

En este segmento también se enmarcan otras filiales como Samsung Securities, la empresa de inversión financiera líder en Corea del Sur, que ofrece servicios de administración de activos a inversores, así como Samsung Asset Management, especializada en la gestión de fondos de inversión, fideicomisos de inversión o asesoría.

Por otro lado, también destaca Samsung Venture Investment, una firma de capital riesgo que invierte activamente en negocios orientados al futuro en distintos sectores.

Industria y construcción: Samsung está detrás de 2 de los rascacielos más famosos del mundo

Otra actividad en la que opera Samsung es la industria pesada y la construcción, donde cuenta con tres filiales principales: Samsung Heavy Industries, Samsung Engineering y Samsung C&T Engineering & Construction Group.

La primera se dedica a la construcción naval, la maquinaria industrial y los parques eólicos, y obtuvo unos ingresos de 7,35 billones de wones en 2019 (cerca de 5.360 millones de euros), frente a los 6,86 billones (alrededor de 5.000 millones de euros) que alcanzó en 2020, un 6,66% menos.

Esta empresa, con casi 10.000 empleados, ha acometido algunos de los proyectos de construcción naval más grandes del mundo.

Por ejemplo, ha desarrollado y construido el primer tanque lanzadera del Ártico, según su página web.

Por su parte, Samsung Engineering se dedica, como su propio nombre indica, a la ingeniería, siendo la primera compañía fundada en Corea del Sur en este negocio.

La compañía ha realizado proyectos en más de 38 países en todo el mundo, tiene presencia en Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Argelia, India, Tailandia, Trinidad y Tobago o México y suma más de 6.000 trabajadores.

El edificio más alto del mundo de Burj Khalifa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 13 de octubre de 2021. EFE

Ingresó 6,39 billones de wones (casi 4.660 millones de euros) en 2019 y mejoró un 5,6% sus ventas en 2020, hasta 6,75 billones de wones (4.922 millones de euros).

Junto a ellas, forma parte de esta división Samsung C&T Engineering & Construction Group, una de las divisiones de Samsung C&T, centrada en las áreas de arquitectura, ingeniería civil, plantas y desarrollo de viviendas.

Esta empresa está detrás de dos de los rascacielos más famosos del mundo: las Torres Petronas de Malasia y el Burj Khalifa de Dubái. Además, participa en algunos de los proyectos de infraestructuras más grandes del mundo, como el metro de Riyadh en Arabia Saudí.

Un parque de atracciones, un zoológico o un campo de golf

Samsung también cuenta con negocios en el sector servicios.

En Samsung C&T, el grupo mencionado antes, también está Samsung C&T Trading & Investment Group, fundada en 1938 y enfocada en las áreas de industria química, siderúrgica o energética. Según explica el grupo en la web, durante los últimos 80 años la empresa ha contribuido al desarrollo económico de Corea del Sur a través de su participación en el comercio internacional.

Mientras, Samsung C&T Resort & Construction Group se especializa en la construcción de complejos turísticos y clubes de golf.

En concreto, esta empresa ha levantado el resort Everland, un parque temático con atracciones, zoológico y jardines; un campo de golf de lujo; o espacios naturales en todo tipo de instalaciones.

A ellas se suma Samsung C&T Fashion Group, dedicada a la industria de la moda y con marcas de ropa como Galaxy, Beanpole, Kuho o Lebeige, muy popular en su país de origen.

Muy relacionada con esta última, la compañía cuenta con Samsung Fashion Institution, que forma parte de un grupo de destacados expertos, y Samsung Design Net, la base de datos relacionada con la moda más grande del país. Además, Samsung Fashion Design Fund ofrece oportunidades a jóvenes diseñadores.

GRAF4160. MADRID, 13/09/2020.-Varias modelos lucen las creaciones de la firma Deyi durante el Samsung Ego en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. EFE/ Zipi

Samsung C&T suma más de 10.560 empleados y logró unos ingresos en 2019 de 30,76 billones de wones (22.432 millones de euros). En 2020, retrocedieron un 1,77%.

Samsung Welstory es otra de las empresas dedicadas a los servicios relacionadas con el grupo surcoreano.

Según explican en la web, empezó como una división enfocada en el servicio de suministro de alimentos del negocio de resorts, pero se escindió en 2013, convirtiéndose en la compañía de alimentación más grande del país. Ahora, busca expandirse al resto del mundo.

Por otro lado, dentro del segmento de servicios, también se encuentra Cheil Worldwide, una empresa de publicidad y marketing nacida en 1973 que tiene entre sus clientes a Adidas, Coca-Cola, Lego, Nestlé o Microsoft.

Cuenta con 53 oficinas repartidas en cinco continentes donde suma más de 1.330 trabajadores. En 2019, ingresó 3,42 billones de wones (2.493 millones de euros), mientras que en 2020 bajó a los 2,75 billones (cerca de 2.005 millones de euros), casi un 20% menos.

Samsung también opera en la industria hotelera gracias a Hotel Shilla, una cadena de hoteles de lujo y miembro de The Leading Hotels of the World con más de 2.420 trabajadores.

Los ingresos de esta filial se han visto afectados por la pandemia, ya que han pasado de 4.170 millones de euros en 2019 a casi 2.325 millones de euros en 2020.

Dentro de esta división, Samsung también cuenta con S-1 Corporation, una compañía “pionera en la seguridad profesional”, según la web, que combina tecnología de vanguardia con una amplia experiencia en este campo. En 2020, sumaba 6.714 empleados.

Biotecnología: fabricación y desarrollo de medicamentos

En el área de la salud, Samsung dispone de Samsung Biologics, una compañía centrada en la fabricación y el desarrollo de productos biofarmaceúticos. Tras su fundación, en 2011, construyó tres plantas de fabricación con capacidad de más de 360.000 litros.

Con más de 3.200 empleados, la empresa ha pasado de ganar 701.590 millones (cerca de 511,6 millones de euros) en 2019 a 1,16 billones de wones (cerca de 845 millones de euros) en 2020, un 66% más.

En 2012, el grupo constituyó también Samsung Bioepis, un productor de medicamentos biosimilares. En Europa cuenta con cinco medicamentos aprobados para las áreas de inmunología y oncología.

Otras actividades: de un centro médico a un equipo de fútbol

Más allá de sus filiales, el grupo engloba un hospital (Samsung Medical Center, que busca innovar para “lograr la felicidad de los pacientes”) o un centro de investigación económica (Samsung Economic Research Institute, el centro de investigación privado más grande del país), así como varios equipos de diferentes deportes.

Es el caso de los Samsung Lions (béisbol), Suwon Samsung Bluewings (fútbol), Seoul Samsung Thunders (baloncesto masculino), Yongin Samsung Blueminx (baloncesto femenino), Daejeon Samsung Bluefangs (voleibol) o Samsung Galaxy (esports).

Noticia original: Business Insider

Autora: Sandra Viñas