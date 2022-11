El Banco de España llama la atención a BBVA por la «preocupante” situación en Turquía 

El Banco de España está “especialmente preocupado” por Turquía. El supervisor, que lo incluye dentro de los países de importancia sistémica para la banca española por la fuerte presencia de BBVA, destaca que su elevada inflación y los desequilibrios financieros del país, lo han convertido en un mercado vulnerable.

En el informe de estabilidad financiera publicado este viernes, el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos destaca que la economía turca siguió mostrando un gran dinamismo en la primera mitad del año, con un crecimiento anual del PIB del 7,5 %, sin embargo, la inflación continuó repuntando hasta situarse en el 85,5% en octubre.

Por este motivo, BBVA ha tenido que aplicar la contabilidad hiperinflacionaria en Turquía, donde está presente a través de Garanti. Estos ajustes de los estados financieros se producen cuando los precios suben de manera elevada y rápida, como ha pasado en el país otomano, y suelen comerse el beneficio.

El banco que preside Carlos Torres ha tenido que hacer estos ajustes con efecto retroactivo desde el 1 de enero, lo que le ha llevado a reducir su beneficio un 60% respecto al año pasado con 336 millones en los nueve primeros meses del año frente a los 583 millones de 2021.

De esta manera, Turquía ha pasado de ser su tercer mejor mercado por beneficios, al último. El consejero delegado, Onur Genc, reconoció en la presentación de resultados que si no fuera por la inflación actual y estos ajustes, el beneficio sería de 1.600 millones este año y no de 300 millones.

El número dos del banco no se atrevía a decir cuándo prevén que Garanti alcance las cifras esperadas por BBVA porque con la situación de inflación que hay actualmente la perspectiva no es adecuada. “Hay que darle tiempo, la inversión es a largo plazo”.

Leer más: La hiperinflación en Turquía y Argentina lastrará los resultados de BBVA

BBVA sigue defendiendo que la inversión que han realizado en el país (donde han alcanzado el 86% del capital tras la OPA lanzada en noviembre del año pasado) “tiene sentido” porque ya descontaron parte de esas malas noticias.

El directivo insiste en la operación no fue un error, reconoce que “no está rindiendo como esperaban”, pero asegura que es por tratarse de un año particular donde hay hiperinflación. Sin embargo, este no es el único riesgo que ve el supervisor.

El Banco de España alerta también de que, si bien, los bancos centrales están realizando subidas de tipos en la mayoría de países para frenar la inflación, en Turquía está ocurriendo todo lo contrario. Su banco central recortó el tipo de interés de referencia en sus tres últimas reuniones de política monetaria hasta situarlo en el 10,5%.

El BdE pone en valor la presencia de BBVA en México

Asimismo, el supervisor pone de relieve en su informe que, el endurecimiento de las condiciones financieras podría tener efectos «particularmente adversos» en las economías emergentes con niveles de endeudamiento elevados y con mayores necesidades de financiación externa, destacando de nuevo a Turquía.

El banco central turco introdujo medidas para controlar el crecimiento del crédito y limitar su coste. Pero además, el encarecimiento de las importaciones energéticas y el incremento de las importaciones de oro han ampliado el déficit de la balanza por cuenta corriente, que se situó en el 4,8% del PIB a mediados de año.

Pero el Banco de España da una de cal y otra de arena a BBVA. Pues, si bien pone en alerta al banco por su dependencia de Turquía, cree que en México (su primer mercado por beneficios) los resultados mejorarán bastante respeto al año pasado, como ya ha ocurrido entre enero y septiembre. Siendo de hecho, el país con el mayor incremento.