El Auto del Juez Calama, un golpe de efecto en el Caso Popular que ya acumula diez recursos  

El Auto del magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha provocado un giro de guión en el Caso de Banco Popular. Tras seis años y medio desde que comenzó la instrucción, el documento judicial ha generado un aluvión de reacciones entre los ‘afectados’ por el Auto, y algunas de éstas se han materializado en forma de recursos.

Como ha podido conocer este diario, el documento de Calama registra, como poco, 10 recursos, siendo en su mayoría de los directivos llamados a juicio.

Fuentes conocedoras de la situación indican que José Ramón Alonso, ex director de Banca Comercial; José María Sagardoy, ex director de general de Riesgos; Jesús Arellano, ex director de Auditoría Interna; Tomás Pereira, ex director de Servicios Jurídicos; Antonio Pujol, ex director de Banca Minorista; y Javier Moreno, exCFO, han presentado recursos al Auto de Calama.

Además de los exdirectivos de Banco Popular, los dos auditores de PricewaterhouseCoopers (PwC), incluida la propia auditora, también han recurrido al documento judicial del magistrado de la Audiencia Nacional.

Por su parte, y en este caso sin figurar entre los encausados por Calama, la AEMEC también ha presentado su recurso al Auto del Juez por absolver a Emilio Saracho, a quien considera el artífice de la pérdida «manifiesta» de liquidez que experimentó Banco Popular en sus últimos meses.

A esta lista hay que sumar el recurso de Ángel Ron, expresidente de la entidad bancaria extinta, y a quien Calama pone en el foco por la presunta estafa a los inversores en la ampliación de capital que el Popular ejecutó en 2016.

Calama tiene «mascado» el Caso de Banco Popular

El documento del magistrado ha vuelto a abrir la veda del Caso del Popular. Diversos despachos de abogados consideran que el Auto de Calama está «bien trabajado«, lo que, a su juicio, «les dará mucha solvencia».

El escrito de Calama incluye varios detalles que hacen que, de cara a la plana judicial, el Auto parezca una sentencia. Distintas fuentes jurídicas explican a este diario que el documento incluye «numerosas pruebas» y «claves» que asemejan el escrito a una sentencia.

Despachos de abogados consultados por este medio indican que la información está muy «desmenuzada» en el Auto del Juez, lo que denota que Calama tiene «mascado» el caso del Popular.

Las peticiones a Calama: incluir a Saracho, más amparo a otros accionistas…

El documento del magistrado de la Audiencia Nacional no ha dejado indiferente a nadie. Prueba de ello son la cantidad de recursos que se han presentado en apenas una semana.

Por lo pronto, y a falta de las hipotéticas modificaciones que pudiera hacer el Juez sobre el Auto, el expresidente de Banco Popular, Ángel Ron, junto con otros 12 directivos, se sentarán en el banquillo por presunta estafa a los inversores y por falsedad contable en la ampliación de capital de 2016.

Calama ha decidido dejar fuera del caso a Emilio Saracho. El que fuera el último presidente de Banco Popular, al igual que otros tantos exdirectivos de la entidad absorbida por Banco Santander, no ha entrado en la terna de enjuiciados por el Auto de Calama.

La no presencia de Saracho ha motivado que la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) recurra al Auto del magistrado de la AN, ya que consideran que el banquero es el generador de la caída del Popular.

Como informó este diario, más de 7.000 afectados por el descalabro de la entidad bancaria consideran que Saracho fue quien «deliberadamente» condujo a Banco Popular a valer 0 euros en el Ibex 35.

La Asociación, a la que representa Cremades & Calvo-Sotelo, clama a Calama que incluya a Saracho entre los directivos que, a su parecer, deben ser imputados por el caso del Popular. La Asociación de minoritarios afectados por la caída del banco indica en su recurso que Emilio Saracho valoró la venta del banco pese a tener informes contables favorables.

Más allá de este recurso, otros afectados al recurrido al documento de Calama porque consideran que está acotado. Es decir, en caso de que el Juez falle en contra de los directivos, solo los accionistas que acudieron a la ampliación de 2016 optarían a potenciales pagos.

Emilio Saracho, expresidente de Banco Popular, en la Junta de Accionistas de 2017. EFE

En esas, otros representantes de inversores han recurrido para que el magistrado tenga en cuenta tanto a los accionistas que ya estaban en el capital del Popular antes de la ampliación de 2016, como a quienes invirtieron después.

El Auto ha reabierto un melón en el que los exdirectivos encausados alegan no haber cometido ninguna conducta ilícita, al igual que PwC, que solicitó a Calama en su recurso que se archivase el Caso a su favor para evitar una situación similar a la de Bankia.

Por su parte, hay representantes de accionistas que dan su ‘ok’ a las cuentas del Popular de 2016 y que solo quieren que se encause a más directivos del último Consejo de Administración, y otros que reclaman que el Auto recoja a más accionistas afectados por la caída de la entidad extinta.