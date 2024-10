¿Tienes una tarjeta del Banco Santander? No pierdas de vista este aviso

Con frecuencia, entidades financieras como Banco Santander, se ponen en contacto con los clientes que forman parte de su red a través de las redes sociales para trasladarles algunos consejos y recomendaciones.

En una de sus últimas publicaciones en la red social X, la entidad cántabra ha puesto el foco sobre los usuarios que tienen una tarjeta bancaria de la compañía, a quienes les ha lanzado un aviso.

«Si has usado tanto tu tarjeta que está desgastada o has tenido la mala suerte de perderla, no te preocupes, que te enseñamos cómo pedir una nueva», ha subrayado para acabar desgranado los pasos a seguir.

Cómo solicitar una renovación o duplicado

Cuando se ha perdido la tarjeta bancaria, se ha deteriorado hasta el punto que no se puede continuar utilizando, o bien, se acerca la fecha de caducidad, es posible solicitar la renovación o duplicado de las tarjetas de débito o crédito.

El proceso, según ha remarcado el banco presidido por Ana Botín, se puede llevar a cabo a través de la aplicación, pero también el servicio de banca online.

Desde la aplicación

Después de acceder a la posición global con la clave de acceso, el usuario deberá navegar por el menú lateral derecho desplegable y pulsar sobre las tres líneas horizontales.

Entonces, aparecerá la opción ‘Mis productos’, donde podrá hacer clic en ‘Tarjetas’ y dentro de la opción seleccionar la tarjeta que se tengan intención de renovar. Por último, serán necesario pulsar sobre el símbolo ‘+’ para acabar marcando el botón ‘Bloquear tarjeta’.

Desde la banca ‘online’

Quienes quieran bloquear la tarjeta a través del servicio de banca online deberán acceder a su menú personal con su documento de identidad y claves de acceso y seguir los pasos que se concretan a continuación:

En el menú superior, es necesario seleccionar la opción ‘Cuentas y tarjetas’ Hacer clic sobre la sección ‘Tarjetas’ Elección de la tarjeta a renovar Marcar ‘Bloquear tarjeta’ Especificar cual es el motivo del bloqueo a partir de la elección entre ‘Pérdida/robo’ o ‘Deterioro’ Pulsar sobre ‘Aceptar’

Cuando la tarjeta bancaria está a punto de caducar no es necesario realizar ningún trámite, ya que el plástico llega automáticamente al domicilio

En cualquier caso, la persona interesada en llevar a cabo el trámite no deberá perder de vista que habrá de contar con la firma electrónica activa y operativa para poder completar la solicitud.

En el caso de que la tarjeta esté próxima a caducar, no será necesario realizar trámite alguno, puesto que la tarjeta de crédito o débito Santander llegará automáticamente al domicilio a lo largo del mes en el llegue la fecha límite.

Qué tarjetas comercializa Banco Santander

Tanto las tarjetas de débito como las de crédito que comercializa el banco permiten retirar dinero en efectivo a débito sin comisión en los cajeros automáticos de la entidad financiera, pero también realizar pagos sencillos desde el móvil con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin o Fitbit.

Sin embargo, la tarjeta de crédito también permite acceder al programa Santander Iberia Plus, así como a varios descuentos y bonificaciones. Asimismo, los propietarios de este tipo de tarjetas pueden: