Bankinter lanza un aviso para las compras por San Valentín

Los ciberdelincuentes no dejan de generar nuevas estafas aprovechando las grandes campañas comerciales y San Valentín es una fecha idónea para captar a compradores desprevenidos, robar su dinero y, con toda probabilidad, sus datos bancarios.

Los anuncios que esconden posibles estafas funcionan de la siguiente manera: ponen un artículo a la venta con un precio muy inferior al valor real del producto y, cuando un comprador pincha para adquirir el bien o el servicio, intentan cobrar por adelantado o forzar que el método de pago sea mediante plataformas de pago poco conocidas como MoneyGram o Western Union, o solicitan transferencia bancaria. Una vez la víctima ha enviado el dinero, el estafador desaparece sin dejar rastro.

Ante estos fraudes, la entidad bancaria Bankinter ha elaborado una serie de normas básicas para detectar los anuncios sospechosos y evitar el robo del dinero al cliente e incluso la sustracción de sus datos bancarios.

Cinco recomendaciones

En primer lugar, Bankinter llama a fijarse si la empresa en cuestión facilita información como dirección, teléfono, CIF y demás. La carencia de estos datos no es habitual y es un motivo para sospechar. La segunda recomendación es constatar que la página web a la que hemos accedido cuenta con un certificado digital y su URL comienza por https. En caso contrario, Bankinter recomienda salir inmediatamente del sitio web.

En tercer lugar, si las páginas que hacen referencia a «Términos y condiciones», «Política de privacidad», etc, no existen o están mal redactadas, es otro de los rasgos que deben ponernos en alerta. Por último, la entidad bancaria recomienda fijarse siempre en si la página web tiene comentarios en foros o referencias en otras páginas de internet y en si las imágenes que muestra de sus productos y servicios tienen calidad suficiente o se corresponden con una imagen real. En muchas ocasiones, son imágenes robadas de otros comercios o incluso de bancos de imágenes, por lo que no se corresponden con una oferta ni un producto real de dicha web.

Si ya has caído en algún fraude de este tipo, la Oficina de Seguridad del Internauta, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos, recomienda denunciar el caso en su entidad a través de su línea gratuita de ayuda y contactar con tu entidad bancaria en el caso de que sospeches que hayas podido tener un robo de datos bancarios.