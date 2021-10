Bankinter quiere elevar el beneficio en otros 200 millones en dos años

Bankinter ha presentado sus cuentas al mercado este jueves, las correspondientes a los nueve primeros meses del año. EN este periodo, el banco ha alcanzado un beneficio de 1.250 millones de euros al incluir la plusvalía generada por la salida a bolsa de Línea Directa, que fue de 895,7 millones.

Sin ella, el beneficio sería de 354,9 millones de euros. Pero sigue incluyendo los ingresos generados por la aseguradora entre enero y abril de este ejercicio, ya que la salida a bolsa no se produjo hasta finales de abril y hasta ese momento seguía computando como un negocio del banco.

Por eso, el objetivo de Bankinter está puesto en alcanzar el beneficio que tenían en 2019 (550 millones), cuando todavía contaban con la aportación de Línea Directa, a cierre de 2023. Es decir, prevén elevar el resultado en casi 200 millones más en solo dos años, ha insistido la consejera delegada, María Dolores Dancausa.

En cuanto a la morosidad, ha señalado que el ratio de mora se sitúa en el 2,40%, un dato mejor que el de hace un año pese al fin de las moratorias hipotecarias, y que la cobertura sobre esa morosidad es del 62,75%, también superior a 2020. “De momento está bastante controlada y no se ha percibido ningún deterioro“.

La CEO de Bankinter ha explicado que al principio de la pandemia había expectativas sobre un posible repunte de la morosidad, pero los “paraguas”, como las moratorias han funcionado muy bien y no se está percibiendo ningún problema en ese sentido.

Además, los créditos avalados por el ICO no empiezan a vencer hasta el segundo trimestre del año que viene, y consideran que aún es prematuro hacer estimaciones porque la cartera es sana. “Sin ser extremadamente positivo, no esperamos que haya grandes deterioros”. Los saldos morosos no han crecido y en el mundo empresarial incluso es más bajo, las perspectivas son estables, añadía.

Bankinter sigue de cerca a las criptomonedas

La banquera también se ha referido al auge de la inversión en criptomonedas. Bankinter distingue dos conceptos, por una parte, la tecnología blockchain o cadena de bloques, “que tiene una enrome trazabilidad” y aquí la Unión Europea está dando pasos para crear un euro digital.

En su opinión, “sería bueno que este lanzamiento se acelerara”. Y luego están las criptomonedas, un activo “meramente especulativo”, no regulado y que por tanto no están recomendando a los clientes. “Lo seguimos muy de cerca porque es una pequeña revolución” confesaba. En el caso de que el grupo se planteara hacer algo, seria a través de EVO Banco.

En cuanto a EVO, entidad que se incorporó al grupo en 2019 y que sigue reportando pérdidas, ha comentado que están “contentos” después del giro del último año, ya que se ve que crece en clientes y en hipotecas, que es su producto estrella. Tienen un horizonte claro sobre cuándo alcanzará la rentabilidad, y además, el equipo es muy joven “un laboratorio de ideas” y se generan sinergias entre los dos bancos.

“Bankinter llegará a los 9 euros por acción”

En concreto, ha señalado que sus cifras empiezan a ser alentadoras. “Sigue perdiendo dinero” pero en plan es cerrar 2023 con un margen de explotación positivo y en el primer trimestre de 2024 llegar a breakeven, un punto de equilibro.

Respecto a la reacción en la Bolsa española de los resultados (la acción de Bankinter cae este jueves un 5,5%), Dancausa ha insistido en que ve una subida a largo plazo del precio de la acción, tal y como ya había defendido hace unos meses.

“Tengo confianza plena en que Bankinter llegara a 9 euros por acción, tenemos un objetivo interno, conseguir en 2023 los 550 millones de euros después de impuestos ya sin Línea Directa, estamos llenos de proyectos y tengo claro que igual que hoy ha bajado ya subirá”.

En este sentido, ha reconocido que la caída de la acción “es excesiva” pero no lo tiene en cuenta porque hay factores externos que afectan. Bankinter cerró el miércoles con una capitalización superior a los 4.500 millones de euros desde los 3.900 millones con los que cerró 2020. Pero en esta jornada ya pierde más de 200 millones en el parqué madrileño.