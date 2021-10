Dancausa (Bankinter) sobre el precio de la luz: “El Gobierno promete cosas que no puede cumplir”

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, se ha pronunciado este jueves durante la presentación de resultados del tercer trimestre sobre el incremento del precio de la energía. “Es un tema importante y adquiere una cierta gravedad en sí mismo y por el efecto arrastre en otros productos y negocios. Es un tema que nos preocupa“.

Dancausa aclaraba que aunque no haya impactado en el comportamiento del banco (en las empresas que son clientes) si lo está haciendo en otras empresas del país y el problema “hay que atajarlo”. Las causas son variadas, desde el pool eléctrico al desequilibrio entre las energías renovables y fósiles, añadía.

“Se ha querido sustituir, pero no hemos llegado a tiempo”. En opinión de la banquera, debe encontrarse una solución a nivel global porque la subida del precio de la luz, era algo que hace unos meses “parecía que no tenía importancia y cada vez es peor“.

Al respecto aseguraba que la promesa del Gobierno de Pedro Sánchez sobre que bajarán los recibos “no se puede cumplir” y es importante que el Ejecutivo “sea consecuente” y las promesas que haga, se cumplan.

También ha hablado sobre la recuperación económica. La número dos de Bankinter descarta la idea de que España esté en riesgo de quiebra, “no comparto esta afirmación y no es acertada hacerla”, comentaba al ser preguntada por las declaraciones que ha hecho recientemente el líder de la oposición, Pablo Casado.

Pero recordaba que estamos saliendo de una de las peores crisis económica por el Covod-19 y las expectativas de alcanzar la recuperación, según la OCDE, no son alentadoras. “España está a la cola de Europa y somos el penúltimo país de los países desarrollados que nos recuperaremos. No alcanzaremos hasta 2023 el PIB previo a la pandemia y eso no es aceptable. No debemos estar a la cola” afirmaba.

En palabras de Dancausa, las empresas españolas son un ejemplo de talento y capacidad de trabajo, disponen de recursos excepcionales y más ahora que llegan los fondos europeos. Pero, “hace falta un Gobierno que apoye todo esto“, con políticas económicas y sociales, porque “no hay mejor política social que la que apoya la iniciativa empresarial y la creación de empleo”.

En cuanto a los fondos europeos, considera que han sido “la mayor reacción política a la pandemia” y son una gran oportunidad para los países de la Unión Europeo. Pero en este momento solo han llegado a España 9.000 millones y las empresas expresan que aún no están llegando a ellas. “Llegarán, no tengo duda que esto sucederá“.

Dancausa defiende a Jaime Botín

La consejera delegada también se ha pronunciado sobre Jaime Botín, el principal accionista de Bankinter, que ha sido condenado a tres años de prisión y ha pagado una multa de casi 92 millones por el contrabando de una obra de Picasso.

“Soy una persona que conoce a Jaime Botín desde hace 30 años y soy testigo de su integridad, de su obra y contribución a la banca española”. Y desde su conocimiento considera que lo que ha sucedido ha sido “una sucesión de desatinos” a los que no encuentra “lógica”.

Sin entrar a hacer una valoración jurídica, destacaba que la historia empieza con un amante de las obras de arte y acaba con una historia decomisada. “Es un despropósito y no creo que a Bankinter le afecte en su imagen” añadía. En su opinión, no ha cambiado nada sobre la integridad de Jaime Botín y se atreve a decir que es lo que piensan todos los empleados de Bankinter.