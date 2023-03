El Barça abrirá su segunda tienda en Madrid en plena tormenta del caso Negreira

El FC Barcelona se prepara para ampliar su red comercial en Madrid, la sede de su principal rival, mientras afronta su mayor escándalo público por la investigación del ya bautizado caso Negreira, los presuntos pagos hechos al exvicepresidente del Comité Técnico de Arbitraje, José María Enriquez Negreira. El club azulgrana prevé abrir su segunda Barça Store en la capital española a finales de este 2023, tras inaugurar su primer punto de venta en la ciudad al diciembre pasado.

Según figura en las últimas cuentas cerradas en junio de 2022 y reportadas al Registro Mercantil de Barça Licensing & Merchandising (BLM), el 1 de septiembre de 2022, la compañía signó un contrato de alquiler para la apertura oficial de una tienda en Madrid que prevé abrir las puertas en el cuarto trimestre de 2023. El Barça gestiona sus tiendas de merchandising físicas, la venta online y las licencias de uso y exportación de sus marcas a través de esta sociedad.

Este establecimiento llegará tras abrir la primera Barça Sotre en la capital el 1 de diciembre del año pasado, ubicada en la calle Arenal, cerca de la Puerta del Sol. El punto de venta existente cuenta con un total de 190 metros cuadrados divididos en dos plantas, siendo el segundo establecimiento comercial de la marca inaugurado fuera de Cataluña.

Los preparativos de esta nueva tienda convergen con la investigación de los presuntos delitos continuados que manchan al club. Este miércoles el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía y la querella del árbitro Xavier Estrada y ha autorizado a la Guardia Civil a encargarse de la investigación. Según la querella, entre 2016 y 2018 Negreira cobró 1,4 millones de euros del Barça desde su empresa DASNIL 95 SL, regentada por su hijo.

La nueva Barça Store en Madrid no es la única apertura prevista para este ejercicio 2022-2023. Los planes de expansión de BLM pasan por abrir nuevos puntos de venta tras el fin de la pandemia y la recuperación del turismo, que supone una buena parte de sus ventas. Sus focos son en el centro comercial barcelonés de la Maquinista, Tarragona y Madrid, así como la expansión de otras de las líneas de negocio, según las cuentas. En diciembre, a la mitad del ejercicio, ya tenía 10 puntos de vendas, tres más que en junio.

Vuelta a los beneficios

El negocio de la mercadotecnia del Barcelona vuelve a ir viento en popa, después dos años marcados por la crisis sanitaria. Al final, cerró el ejercicio pasado con unos ingresos de 51 millones de euros, un 123% más que en el periodo 2020-2021. Para la temporada actual, BLM tiene la vista puesta en lograr una facturación de 100 millones de euros, dado que será el primer ejercicio fiscal totalmente al margen del covid.

La gran mayoría de la facturación de la sociedad propiedad del club, el 86%, proviene de la venta al detalle hechas desde las tiendas de gestión propia. Las licencias de uso y explotación representan el 14% restantes y se focaliza en la distribución de mercancías tanto a nivel nacional como internacional.

Esta mejora de las ventas permitió a la empresa gestionada por el jefe de compras del Barça, Josep Maria Messeguer, volver a reportar beneficios. BLM ganó 571.537 euros entre julio de 2021 y junio de 2022, frente a las pérdidas de más de 8.200 euros registradas el año anterior.

La posible venta

De no haber sido así, BLM podría haber dejado de ser propiedad del Barça, al menos en un 49%. En junio del año pasado, el club azulgrana aprobó en una asamblea extraordinaria la venta de casi la mitad del capital de su negocio de retail a uno o dos accionistas externos para enderezar la situación económica de todo el club, más allá de esta empresa, profundamente lesionado por la pandemia. Al final, su presidente, Joan Laporta, dio marcha atrás a la operación y apostó por otras palancas para sanear la economía del FC Barcelona: la venta del 25% de los derechos de televisión de la Liga.

Sin embargo, la venta de BLM sigue siendo un as bajo la manga por si el club vuelve a hundirse en las pérdidas que le generó la pandemia: hay una oferta de 320 millones sobre la mesa. “No me dan vértigo las pérdidas ordinarias, en este momento no hay que activar otra palanca a pesar de que tenemos ofertas por el 49% de BLM”, dijo en enero Laporta, en una entrevista en la Cadena SER, donde añadió que su equipo directivo ha transformado en negros los números rojos del Barça.

En julio de 2018, el FC Barcelona recuperó la explotación de sus derechos de merchandising, que hasta entonces explotaba FCB-Merchandising, una empresa 100% propiedad de Nike. Desde entonces, el Barça asumió directamente su gestión creando BLM, con el objetivo de recuperar el control directo de la marca.