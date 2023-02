Novedad en BBVA para los clientes que no domicilian los recibos

Novedades en BBVA. Una de las formas más rápidas que tienen los usuarios de abonar sus recibos es domiciliándolos en una entidad bancaria. De esta forma, el banco es el encargado de realizar los pagos y de garantizar que lleguen correctamente y con el importe emitido por el proveedor.

Aunque esta es una acción recurrente, ya que el encargado de efectuar el pago es el banco y el cliente no deberá hacer nada ni desplazase a la oficina para la gestión. No obstante, pese a que supone un ahorro de esfuerzo y tiempo, no siempre es una opción elegida por todos los clientes.

Un hombre entra en una sucursal bancaria de BBVA. EFE/Nacho Gallego

Por lo general, los clientes que no tienen domiciliados sus recibos en el banco, deben desplazarse hasta el cajero o utilizar el servicio de caja para poder pagarlos. Por ello, se trata de un método menos práctico que el anterior y más costoso para el usuario. Y no solo eso, sino que deberá estar pendiente de no pasarse del plazo establecido para abonar el recibo.

Novedad de BBVA para los que no domicilian los recibos

Ante esta situación, para facilitar las cosas a aquellos que no tienen los recibos domiciliados, desde BBVA han lanzado un nuevo apartado en su web para que los clientes que no tengan sus recibos domiciliados no deban de desplazarse hasta las oficinas para pagarlos.

Leer más: BBVA lanza una oferta para quienes tengan una hipoteca variable

Para ello, es necesario descargarse la aplicación de móvil de BBVA. Una vez descargada, hay que acceder al apartado «Posición global» y dirigirse a «Hacer una operación». Una vez dentro, hay que escanear el código de barras del recibo o introducir los datos de forma manual. Por último, debes seleccionar el método de pago y en cuestión de minutos tendrás el recibo pagado sin haber ido de forma física a realizar la operación.