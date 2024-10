Los 4 consejos del BBVA para evitar las compras impulsivas

¿Te ha pasado alguna vez que ves un producto en internet, te enamoras a primera vista y, sin pensarlo dos veces, lo compras? Si te sientes identificado, no estás solo. Comprar de manera impulsiva es una práctica común, especialmente entre los jóvenes. De hecho, el 60% de la Generación Z admite haber realizado compras impulsivas online, según BBVA. Para no arrepentirnos después, la entidad ha compartido en su TikTok cuatro consejos clave para que tomes el control de tus finanzas y no caigas en las compras impulsivas.

Antes que nada, es importante aclarar una confusión común. Ser un comprador impulsivo no es lo mismo que ser un comprador compulsivo. Mientras que la compra compulsiva puede ser un problema serio que afecta la salud mental y el bienestar de una persona, la compra impulsiva es algo que todos hemos hecho en algún momento. Comprar un par de zapatos que no planeabas o esa camiseta que “no podías dejar pasar” no significa que tengas un problema, pero sí puede afectar tu presupuesto mensual si no tienes cuidado.

Evalúa mejor tu presupuesto y evita acumular cosas innecesarias que terminen llenando espacio en tu hogar. Foto: Ricardo Rubio / Europa Press

Agrega al carrito, pero no compres de inmediato

Uno de los mayores errores que cometemos al comprar en internet es adquirir un producto justo después de verlo por primera vez. Esa emoción inicial de encontrar “el producto perfecto” nos empuja a hacer clic en el botón de compra sin pensar demasiado en si realmente lo necesitamos o si es simplemente una ilusión momentánea.

El consejo del BBVA es sencillo: cuando encuentres algo que te guste, agrégalo al carrito, pero deja que se quede ahí por una semana. Durante ese tiempo, lo más probable es que ese amor a primera vista se diluya, y cuando vuelvas a ver el artículo, lo harás con una mentalidad más racional.

Evita las newsletters y correos promocionales

Las ofertas y promociones son irresistibles, y los comercios lo saben muy bien. Es por eso que recibimos constantemente newsletters y correos promocionales que nos tientan con descuentos y productos “irresistibles”. Sin embargo, estar expuesto a este tipo de publicidad aumenta las probabilidades de caer en compras impulsivas.

La entidad financiera aconseja ser selectivo con las suscripciones a newsletters de tiendas. Si constantemente estás recibiendo notificaciones de rebajas o promociones, será más difícil resistir la tentación de comprar cosas que no estaban en tus planes. Y si ves que es una oferta muy buena, haz lo que mencionamos en el primer consejo: agrega el producto al carrito y déjalo reposar un tiempo para analizar si realmente vale la pena.

No compres después de las 8:00 de la tarde

¿Alguna vez te has dado cuenta de que cuando estás cansado, tiendes a tomar decisiones más emocionales que racionales? El BBVA lo tiene claro y recomienda evita hacer compras en línea después de las 8:00 de la tarde. A esa hora, es común que estemos más relajados en casa, tal vez cansados del día, y tengamos esa sensación de que “nos lo merecemos todo”.

Antes de comprar, pregúntate si realmente lo necesitas o si es solo un capricho del momento. Foto: Eduardo Parra / Europa Press

Este es el momento en el que somos más vulnerables a las compras impulsivas. Nos dejamos llevar por las ofertas y promociones, y comenzamos a llenar el carrito con productos que en la mañana siguiente, ya con la mente más despejada, nos parecerán innecesarios. Con una perspectiva más fresca, podrás tomar una decisión más consciente y evitar gastar dinero en cosas que no necesitas.

Date un capricho, pero sin romper tus finanzas

Es importante darse algún capricho de vez en cuando. Todos lo hacemos, y no hay nada de malo en ello, siempre y cuando no comprometa tu estabilidad financiera. A través de su TikTok, el banco recomienda que te des esos pequeños gustos, pero siempre con la premisa de que no deben romper tu presupuesto mensual.

Para esto, es clave planificar tus gastos. Si sabes que quieres darte un capricho, incluye ese gasto en tu planificación. Así podrás disfrutarlo sin sentir culpa y sin poner en riesgo tu economía. Al fin y al cabo, las finanzas saludables se basan en el equilibrio: puedes disfrutar de la vida sin gastar más de lo que tienes.

La próxima vez que te sientas tentado por una oferta irresistible o por ese artículo que “no puedes dejar pasar”, recuerda estos consejos del BBVA. Tómate tu tiempo para pensar si realmente lo necesitas, evita las compras impulsivas en momentos de cansancio, y mantén siempre tus finanzas bajo control. Las compras pueden ser divertidas, pero lo más importante es que no afecten tu bienestar financiero.