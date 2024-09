BBVA dice en EE UU que la opa sobre Sabadell va a salir y que nunca un Ministro se ha cargado una fusión

BBVA advierte que nunca antes un Ministro de Economía se ha opuesto a una fusión bancaria después de que fuera aceptada por los accionistas una oferta de compra, y asegura que las opciones de que no triunfe su opa sobre Sabadell «es muy remota».

El segundo mayor banco español ha defendido en información enviada al regulador del mercado de Estados Unidos, la SEC, su oferta sobre Sabadell.

BBVA afronta en España la oposición a la fusión entre las dos entidades declarada públicamente por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por la menor competencia que implicaría la operación.

El banco sí ha logrado el visto bueno del Banco Central Europeo y del Banco de España, y de otros organismos internacionales reguladores y de competencia.

En la documentación publicada por BBVA en Estados Unidos, consultada por este diario, el banco señala que, si bien su intención «es efectuar una fusión por absorción», no está obligado a consumar dicha fusión tras la opa. A pesar de que pretende aplicar en la fusión un tipo de relación de canje equivalente a la contraprestación ofrecida en la opa, esta podría diferir, apunta.

También recuerda que la fusión tendría que ser aprobada por los respectivos accionistas de los dos bancos y que requeriría «la autorización previa del Ministro de Economía de España«.

Dicha aprobación se produciría tras la emisión «de los informes correspondientes de determinados reguladores y autoridades que previamente habrán emitido opiniones favorables», dice en referencia, principalmente, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyos análisis y conclusiones todavía no han finalizado.

El consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, ha dicho esta semana que la opa «ha descarrilado». EFE

«Si no se obtiene alguna de las aprobaciones corporativas anteriores o la autorización del Ministro de Economía, Comercio y Empresa, la fusión no se completará», señala BBVA en su documentación publicada por el regulador del mercado estadounidense. Y advierte: «BBVA no tiene conocimiento de ninguna transacción precedente española en la que la autorización de una fusión tras la adquisición del control de una entidad de crédito, tal como se contempla en esta oferta de canje/folleto, no haya sido otorgada por el Ministro de Economía, Comercio y Empresa de España».

El grupo explica que tiene intención de «solicitar la autorización del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de la fusión prevista mediante escrito dirigido a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional» dependiente del mismo Ministerio, «tan pronto como sea posible tras la formulación por los respectivos consejos de administración de BBVA y de Banco Sabadell del proyecto conjunto de fusión».

Tras la presentación de la solicitud de BBVA, «el personal profesional del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa estaría obligado, de conformidad con la legislación aplicable, a considerar dicha solicitud», continúa explicando el banco.

A dicho análisis se sumarían a los informes relacionados que deben emitir el BCE, la CNMV, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), entre otros.

Las autoridades de defensa de la competencia españolas emitirán un informe «en el contexto de la oferta de canje» que también sería considerado por Economía a la hora de «realizar su análisis y revisión técnica de la fusión prevista».

La decisión final del Ministerio sobre si aprobar o no la fusión prevista, subraya BBVA, «debe ser motivada y tener en cuenta dicha revisión y análisis técnico por parte del personal profesional del Ministerio, y debe realizarse mediante una orden ministerial pública«.

Dicha decisión deberá ser adoptada por el Ministro de Economía «en el plazo de seis meses desde la recepción del escrito de BBVA dirigido al Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional, o cuando se complete la documentación requerida y, en todo caso, en el plazo de doce meses desde dicha recepción».

La opa no ha descarrilado

El grupo presidido por Carlos Torres afirma que, «a la luz de lo anterior» considera que la opción «de no poder consumar la fusión prevista es muy remota».

La optimista impresión de BBVA sobre el triunfo de su opa sobre Sabadell contrasta con las recientes declaraciones del consejero delegado del banco catalán, César González-Bueno, quien sostiene que la oferta «ha descarrilado».

La opa hostil lanzada por BBVA sobre Sabadell «no tiene sentido, es una operación que ha descarrilado«, declaró el ejecutivo esta semana en un foro organizado por el diario El Economista. «Personalmente le doy muy pocas probabilidades de que salga», añadió.

BBVA explica en su reciente envío de información a la SEC que si todas las acciones de Sabadell son canjeadas, los antiguos accionistas del banco catalán «poseerán aproximadamente el 16%» del capital y derechos de voto de BBVA. Los actuales titulares de acciones de BBVA tendrán el 84% del segundo mayor banco español.

El banco asegura en la misma información que, a pesar de sus intentos por «entablar conversaciones amistosas con el consejo de administración y la dirección de Banco Sabadell sobre una posible fusión», el consejo de administración del banco catalán se ha negado a ello.

BBVA asegura que la creación de un grupo combinado «se traducirá en una mayor financiación para la sociedad en su conjunto», y estima que la entidad resultante de la fusión tendrá una capacidad adicional de préstamo de 5.000 millones de euros al año a hogares y empresas en España.