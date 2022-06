Bizum extenderá el pago presencial en comercio este año 

Bizum quiere centrarse en el comercio presencial este año. La solución de pagos que la banca lanzó en 2016, ya se ha consolidado como la opción preferida de 20,3 millones de personas en España para hacer envíos de dinero de forma instantánea a través del móvil. Y también entre los comercios online, donde ya supera las 32.000 adhesiones. Por eso ahora pone el foco en las tiendas físicas.

En este ámbito, Bizum solo ha tenido un cliente hasta la fecha: Loterías y Apuestas del Estado. Con ellos firmó un acuerdo en diciembre de 2020, mediante el cual, se permite el pago presencial y el cobro de forma inmediata de premios de hasta 2.000 euros en sus 11.000 puntos de venta, a través de QR.

Este sería el modelo a seguir en las tiendas físicas a pie de calle, pagos mediante QR y este 2022 es el año elegido. “Bizum quiere generalizar el pago en comercio presencial”, revela el presidente, Ángel Nigorra, en un informe sobre medios de pago publicado por Minsait Payments, filial del grupo Indra.

Según explica, la fintech cuenta con procedimientos propios regulados por Bizum basados en los que habitualmente aplican las entidades financieras en otros medios de pago, para resolver las potenciales disputas en las transacciones entre ellas.

Por tanto, estos procedimientos están ya plenamente rodados en los 2 años que lleva Bizum aceptándose en comercio electrónico y serían directamente extensibles al comercio presencial. El objetivo de Bizum estará en aportar una buena experiencia de usuario, “como hicimos en el pago entre particulares y en comercio electrónico, teniendo en cuenta la amplia extensión del pago con tarjeta en el mundo físico, que, sin duda, se va a mantener”, asegura.

Pero la idea no termina de convencer al sector financiero. Así, en este mismo informe, donde participan representantes de diversas entidades, Anna Puigoriol de Banc Sabadell destaca que si bien es cierto que en el comercio electrónico Bizum facilita mucho las cosas porque el usuario no tiene que introducir los datos de las tarjetas, en comercio físico otras soluciones de pago que no son tarjetas “tienen una oferta limitada”, y cree que la gente no las adopta.

“En comercio físico el pago contra cuenta es difícil que bata la experiencia de tarjetas, incluso con Bizum, salvo casos específicos como el de Loterías, un caso de uso muy particular y específico que demuestra que los hay, pero hay que encontrarlos”, añade. “Lo que debe hacer la oferta es ofrecer algo nuevo, no tanto desplazar otros medios de pago, salvo en el caso del dinero en efectivo”, indica.

En otro orden de cosas, Jorge Martínez de Abanca, advierte en este informe de la amenaza que puede suponer para Bizum que lleguen a España otras soluciones similares como WhatsApp o WeChat, que permitan pagos instantáneos entre particulares. “Tenemos que estar preparados para competir”, destaca.

WhatsApp ya ha lanzado su propia solución de pagos -en fase de pruebas- en algunos mercados, entre ellos India y Brasil. El funcionamiento es bastante similar al de Bizum, ofrece pagos instantáneos. Sin embargo, la aplicación de mensajería instantánea cuenta con millones de usuarios en todo el mundo y tiene en el foco aterrizar en nuestro país, donde se ha comprobado que el pago con tarjeta o móvil gana músculo frente al efectivo.

Sobre este asunto ya se ha pronunciado públicamente el presidente de Bizum en alguna ocasión. En concreto, Nigorra defiende que, aunque la competencia es buena porque da a los clientes más posibilidades de elección y en general “hace mejores a todos”, ellos trabajarán para ser uno de los medios preferidos de los usuarios.

Además, defiende la inmediatez, seguridad y el respeto a la privacidad de los datos que ofrecen. También la experiencia de usuario y el valor que estos les conceden. En su opinión, están en una posición “muy buena”, pero si llega Whatsapp “habrá que pelearla”.