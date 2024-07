La bolsa española y la CNMV dicen que el fallo de Microsoft no les afecta como a la bolsa de Londres

Bolsas y Mercados Españoles, también el regulador de los mercados, la CNMV, aseguran que el fallo de Microsoft que tiene en vilo a compañías, aeropuertos y mercados de todo el mundo, no les afecta.

Un fallo a nivel mundial en los sistemas de Microsoft que comenzó en Estados Unidos, está causando serios problemas en el transporte global y afectando a numerosas empresas de diversos sectores.

Los problemas se originaron con la actualización de la plataforma de seguridad CrowdStrike, que ha bloqueado los sistemas de Windows en diversas compañías a nivel mundial.

«No no está afectando, ni en España ni en Suiza«, indican en la Bolsa española, propiedad del grupo suizo Six. En 2020, en pleno estallido de la pandemia, Six Group, gestor de la Bolsa de Zúrich, adquirió el 100% de Bolsas y Mercados Españoles por cerca de 2.800 millones de euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores también ha señalado a este diario que el fallo de la multinacional fundada por Bill Gates no ha provocado interrupciones en su funcionamiento. «No afecta en nada, y al funcionamiento de los mercados, hasta donde sabemos, tampoco», aseguran.

La bolsa de Londres sin embargo, sí se está viendo afectada. En un breve comunicado la bolsa londinense dice que el servicio de noticias «está experimentando actualmente un problema técnico global de terceros que impide que se publiquen noticias«.

Los equipos técnicos, añade la bolsa de Londres, «están trabajando para restablecer el servicio, no hay impacto en la negociación de valores u otros servicios».

Los grandes bancos españoles, informa la agencia EP, aseguran que tampoco se han visto afectados. Solo Unicaja admite haber tenido «incidencias parciales».

En España, Aena, el Ayuntamiento de Madrid, el servicio vasco de salud y numerosas empresas han notificado fallos en sus sistemas operativos. La gestora de los aeropuertos españoles avisó a primera hora de la mañana de la posibilidad de retrasos en sus vuelos.