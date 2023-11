Botín defiende el fin de la limitación a la retribución variable de los banqueros en Europa

La presidenta de Santander, Ana Botín, aplaude el fin en Reino Unido de la medida que limitaba los bonus de los banqueros al doble del salario, y defiende que la Unión Europea tome una decisión similar.

Reino Unido derogó la norma introducida tras la pasada crisis financiera mundial que limita las retribuciones de la banca. El Ejecutivo británico defiende la medida para impulsar la competitividad de la City londinense tras el Brexit, y ha sido criticada por el Partido Laborista y sindicatos.

Botín ha anunciado en una entrevista con el diario británico Financial Times que considerará modificar el sistema de retribución de la plantilla de Santander en Reino Unido tras la anulación de la anterior limitación. «Creo que es una buena noticia para nuestra industria, tiene mucho sentido», dice.

Ana Botín ganó 11,7 millones de euros en 2022 como presidenta de Santander, 12,3 millones un año antes

La limitación a las retribuciones variables de la banca sigue vigente en la Unión Europea. La presidenta de Santander sostiene que su eliminación también en el resto de Europa permitiría «una mejor alineación con los accionistas, por lo que sería positivo, por supuesto».

El fin de la medida en Reino Unido reabre el debate de las retribuciones de la banca, y de si debe impulsarse el componente fijo o el variable, y en este último caso, de qué manera.

En España, miembros del Gobierno de Pedro Sánchez han criticado reiteradamente los salarios que perciben los consejos de administración de los grandes bancos del país.

La ampliación del periodo en el que se aplica el conocido como ‘impuestazo’ a la banca, propuesto por Sumar, el principal socio del PSOE en el Gobierno, aleja aun más la posibilidad de que se anule la limitación a la retribución variable.

Hace dos años la ministra de Economía, Nadia Calviño, declaró que los salarios y bonus de los ejecutivos de la banca debían estar alineados con la evolución de la economía en su conjunto, y avanzó que había expresado al Banco de España dicha «preocupación».

En 2022, Ana Botín percibió 11,7 millones de euros como presidenta de Santander (12,3 millones en 2021). El primer banco español y uno de los líderes en Europa posiblemente supere este ejercicio los 10.000 millones de euros de beneficio.

Santander UK es el primer banco extranjero en Reino Unido, donde emplea a más de 22.000 personas, cuenta con 444 oficinas y 22,5 millones de clientes.

La entidad se introdujo en el mercado británico en 1988 aliándose con Royal Bank of Scotland. En 2004 adquirió Abbey National y entre 2008 y 2009 compró también Bradford & Bingley y Alliance & Leicester.

En la entrevista con el Financial Times, Botín dice que el banco no requiere más adquisiciones para seguir creciendo en Reino Unido, aunque añade que no descarta analizar una buena oportunidad si surgiera. En los primeros nueve meses del año, Santander ha logrado un beneficio de 8.143 millones de euros, un 11% más que en el mismo periodo del pasado año.