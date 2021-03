British Telecom se baja del MWC 2021 y solo participará vía online

Nueva baja presencial en el Mobile World Congress. British Telecom (BT), la empresa de telecomunicaciones de referencia en Reino Unido, anuncia que no enviará ejecutivos a Barcelona y que solo participará vía online, de acuerdo a la información avanzada por el medio especializado Light Reading. Se trata de un nuevo jarro de agua fría para los organizadores de la feria tecnológica, que ya han conocido las bajas de Ericsson, Sony, Nokia, Facebook y Oracle durante esta semana.

La cancelación de la presencia física de British Telecom en Fira de Barcelona es importante. Es la primera empresa de telecomunicaciones que dice no a ir a desplazarse a la feria tecnológica (otras como Telefónica, Orange y Vodafone todavía no se han pronunciado) y llega tras el goteo de bajas conocidas durante esta semana.

“Después de una cuidadosa consideración, BT ha decidido jugar un papel activo en los elementos virtuales del Mobile World Congress Barcelona 2021, pero no enviará delegados al evento en persona este año”, explica un portavoz de la compañía.

A ello se suman las dudas de grandes actores como Intel (Estados Unidos), Rakuten (Japón) y Samsung (Corea del Sur). Un portavoz de la empresa estadounidense reconoció a este medio que no tenía clara su decisión y que la tomaría “en las próximas semanas”.

El anuncio de BT llega tras la renuncia de Facebook. La compañía dirigida por Mark Zuckerberg explicó que exploraría las opciones de participar vía streaming, pero no pisaría Barcelona por la amenaza del coronavirus. La crisis epidemiológica no ha desaparecido y el proceso de vacunación no habrá finalizado para finales de junio, fecha en la que está prevista la edición.

Semana de cancelaciones

La segunda semana de marzo empieza a parecerse cada vez más a febrero de 2020. En un momento en el que nadie pensaba en las consecuencias del coronavirus, los grandes expositores del Mobile World Congress renunciaban en cascada a asistir al evento.

La presión no dio otra salida a la GSMA, la organizadora de la feria, que la de la cancelación. Estos días, sin embargo, transmiten tranquilidad y se muestran convencidos con la posibilidad de continuar con el plan establecido y priorizar con los eventos online y offline.

Sin embargo, la propia GSMA reconoce ser consciente de que “no será posible para todo el mundo participar en el MWC Barcelona 2021”. La previsión este año es reunir a 50.000 personas en Fira de Barcelona, pero la realidad parece que será muy distinta.