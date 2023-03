Bruselas expedienta a España por no aplicar normas para ayudar a las empresas a trasladarse en la UE

La Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador a España por no aplicar nomas para ayudar a las empresas a fusionarse, dividirse o trasladarse dentro de la Unión Europea (UE). El plazo para implantar nuevas medidas a la legislación nacional y avisar a Bruselas expiró el pasado 31 de enero.

En concreto, Bruselas ha enviado una carta de emplazamiento a 15 países. Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Francia, Croacia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Austria y Polonia también están en la lista.

Ahora, la Comisión Europea ha dado un plazo de dos meses para responder a todos los países expedientados por no haber tomado medidas para integrar en su legislación nacional dicha norma. En el caso que de la respuesta de España y el resto de países expedientados no sea satisfactoria para la Comisión, esta podría llevar a los países ante el Tribunal de Justicia de la UE por no aplicar adecuadamente la legislación de la Unión.

Derecho de sociedades UE

Esta norma, adoptada en 2019, funciona como salvaguardia para las empresas interesadas en fusionarse, dividirse o trasladarse dentro de la UE, como es el caso de la fusión de Orange y MásMóvil o de Ferrovial, que ha tomado la decisión de trasladar su sede social de España a Países Bajos y que el Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado.

Desde entonces, la directiva sobre nuevas normas sobre el derecho de sociedades en la UE facilita que las empresas se fusionen, se dividan o se trasladen dentro del mercado único. La nueva norma proporciona a las empresas más seguridad contra los abusos y garantiza que los derechos de los trabajadores estén bien protegidos.

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario ha indicado que el objetivo de la nueva directiva es también estimular el potencial de crecimiento de las empresas europeas al beneficiarse de las oportunidades que ofrece el mercado interior.