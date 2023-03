El Gobierno rechaza las razones de Ferrovial para irse de España

El Gobierno lo tiene claro: Ferrovial no tiene motivos para llevarse la sede social de España a Países Bajos. Así ha concluido su estudio el Ministerio de Economía, que ha analizado junto con la CNMV y BME las razones que dio el grupo constructor de los Del Pino para tomar la decisión, que está pendiente de aprobarse en junta. Para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la compañía puede mantener el domicilio en España y cotizar también en Estados Unidos.

Fuentes de Economía han explicado que “no hay razones de peso que expliquen la decisión anunciada”, y en concreto, «no se ha identificado ningún obstáculo o desventaja que impida a la compañía cotizar en la bolsa estadounidense y en la española” de forma simultánea. Ferrovial explicó que uno de los motivos por los que trasladaría la sede a Países Bajos era que desde allí, era más sencillo dar el salto a Nueva York y podrían hacerlo a finales de este mismo año.

El análisis del equipo de Nadia Calviño junto con la CNMV y BME se ha centrado en “identificar posibles factores diferenciales del mercado español y, en su caso, medidas para facilitar la doble cotización a las empresas españolas que así lo deseen”, pero han llegado a la conclusión de que no existen las dificultades argumentadas por Ferrovial, han asegurado las mismas fuentes.

Aun así, han añadido que siguen trabajando con Ferrovial, “como con todas las empresas españolas, para fomentar e impulsar el que las empresas españolas dispongan de las mejores condiciones de cotización y financiación y sigan estando entre las más competitivas”.

Lo que no está claro es qué paso dará ahora Calviño. Desde el ministerio, no han aclarado si tomarán medidas efectivas tras este análisis para frenar la decisión del grupo que preside Rafael del Pino. Cabe recordar que llegó a ponerse encima de la mesa usar el escudo antiopas, aunque no estaba claro si podría hacerlo y Economía no llegó ni estudiarlo.

El estudio de Economía, la CNMV y BME solo responde a la cuestión de que sería más fácil cotizar en Nueva York desde Amsterdam que desde Madrid, y ligeramente a la mayor facilidad para lograr financiación –cuando habla de lograr las mejores condiciones de financiación para las empresas españolas–, pero Ferrovial dio otros argumentos, como la facilidad para captar talento, una mayor notoriedad internacional, o que Países Bajos cuenta con la mejor calificación de las agencias de ráting.