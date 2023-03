CriteriaCaixa evita apoyar los salarios de Reynés y el consejo de Naturgy

Ha vuelto a pasar. El máximo accionista de Naturgy, CriteriaCaixa, ha expresado su discrepancia en forma de ‘abstención’ con respecto a cuestiones salariales de la cúpula de la compañía en la Junta General de Accionistas celebrada esta semana. El pasado ejercicio fue por los incentivos a largo plazo de su presidente, Francisco Reynés, y otros altos directivos; y este año ha sido al conjunto de la remuneración del consejo de administración.

En concreto, el holding de La Caixa se ha abstenido en el punto sexto de la Junta General de Accionistas de Naturgy que aborda la remuneración de los miembros del consejo, entre los que se incluye el presidente de la compañía así como tres miembros de la propia institución que preside Isidro Fainé. Fuentes de Criteria declinaron hacer declaraciones al respecto.

Leer más: Naturgy invierte 117 millones en su primer almacenamiento con baterías en España

El presidente ejecutivo de Naturgy percibió 5,8 M€ en 2022, un 4,91 % más que en 2021, cuando su remuneración alcanzó los 5,5 millones. Del total de la remuneración asignada a Reynés, 2,8 M€ corresponden a su retribución en metálico. En concreto, Francisco Reynés percibió una remuneración fija de 1,1 millones como presidente del consejo, un sueldo de 1,012 millones por sus funciones ejecutivas, 620.000 euros como devengo anual del variable plurianual y 100.000 euros por otros conceptos.

No obstante, la orientación del voto de Criteria no es nueva. El primer accionista de Naturgy no apoyó el año pasado el Incentivo a Largo Plazo (ILP) para el presidente compañía eléctrica, y para los 25 primeros directivos de la empresa.

Así, el 35% de los participantes de la Junta General de Accionistas de 2022, que obtuvo una participación cercano al 90%, se abstuvo y no apoyó el bonus de 200 M€ de acciones para la dirección de la gasista. Por otro lado, el resto de accionistas, los fondos CVC, GIP y IFM, el fondo australiano que entró en 2021, votaron a favor el pasado ejercicio, igual que este año.

La compañía capea el temporal

En cuanto a los asuntos abordados en la Junta, la clave ha estado en la travesía que ha llevado a cabo la compañía durante la crisis energética. En este sentido, tal y como aseguran desde la gasista, «el destino de las inversiones confirma el compromiso de Naturgy por avanzar en la transición energética, ya que casi un 70% de las realizadas son elegibles según la taxonomía definida por la Unión Europea. A 31 de diciembre, la deuda neta de la compañía se situó en 12.070 millones de euros (-6%) que mantuvo la calificación crediticia de BBB con S&P y Fitch».

Ante los accionistas, el presidente ejecutivo de Naturgy explicó la intensificación de las medidas y propuestas regulatorias puestas en marcha durante el año 2022 con el objetivo de desacoplar los precios de la electricidad y el gas, y reducir la volatilidad y limitar el precio final de la energía, entre otras.

En este sentido, Reynés aclaró que la compañía abonará a partir de este 2023 el reciente Impuesto Temporal del 1,2% sobre la cifra de negocios en el sector energético. Este importe se sumará a la contribución fiscal que en 2022 superó más de 1.100 millones entre impuestos y tasas de carácter directo.

Durante la Junta, los accionistas aprobaron un dividendo complementario de 0,5 €/acción que se abonará el próximo 4 de abril y que, junto con los dos dividendos a cuenta ya pagados, suma un total de 1,2 €/acción con cargo al ejercicio 2022, cumpliendo así con sus compromisos y situando el ‘pay out’ en el 70%. De esta manera, la compañía repartirá con cargo a los resultados de 2022 un total de 1.200 millones de euros entre sus accionistas.

La Junta también aprobó la reelección de los siguientes miembros del Consejo de Administración para los próximos cuatro años: Francisco Reynés, en calidad de Consejero Ejecutivo; Claudi Santiago y Pedro Sainz de Baranda, ambos en calidad de Consejeros Independientes, y José Antonio Torre de Silva López de Letona, con la calificación de Consejero Dominical a propuesta de CVC.