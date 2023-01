Clientes de Caixabank: atención con las comisiones para sacar dinero en 2023

A pesar de que cada vez son más habituales los pagos a través de la tarjeta de crédito o de débito, o incluso, mediante el móvil o aplicaciones como Bizum, el efectivo aún continúa en nuestras carteras. Una de las operaciones más comunes efectuadas en los cajeros automáticos es, precisamente, la retirada de efectivo.

Leer más: El nuevo aviso de Caixabank que afecta a los pensionistas

Los clientes de Caixabank no han de pagar comisión cuando retiran dinero de un cajero automático de la entidad financiera. Sin embargo, a partir del mes de enero sí que habrán de abonar un importe cuando efectúen esta operación en alguno de los bancos con los que se mantenía un acuerdo para sacar efectivo de forma gratuita.

Y es que, una de las consecuencias de la fusión de Bankia con Caixabank, que tuvo lugar en 2021 para conformar el mayor banco del país, será que los clientes habrán de pagar un importe económico cada vez que quieran retirar efectivo de alguno de esos bancos.

La entidad financiera presidida por José Ignacio Goirigolzarri se comprometió con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a mantener el acuerdo durante 18 meses. El pacto dejó de estar vigente el 16 octubre para los clientes de Banco Sabadell y Euro 6000. Sin embargo, con ING, finalizará 31 de enero.

Leer más: El truco que CaixaBank da a sus clientes para pagar menos a Hacienda

Por ese motivo, una vez se alcance esa fecha, los clientes de Caixabank procedentes de Bankia deberán abonar una comisión cada vez que deseen retirar efectivo de alguno de los cajeros automáticos de ING, Banco Sabadell o red Euro 6000.

Fusión de Bankia y Caixabank

Caixabank completó el año pasado los trámites legales de la fusión con Bankia, tras la inscripción de la escritura en el Registro Mercantil. Después de la integración, la nueva Caixabank aseguró que la operativa de los clientes no cambiaría prácticamente, hasta la migración de la plataforma operativa de cada entidad, un proceso que tuvo lugar al finalizar el año.

Si bien avisó de que las cuentas corrientes y las libretas de ahorro cambiarían de numeración, también indicó que no afectaría a los recibos domiciliados ni a las transferencias ni a los abonos recibidos. Por tanto, los clientes no debieron realizar ninguna gestión en este sentido. Asimismo, los créditos e hipotecas contratados mantuvieron igualmente las condiciones pactadas.

Los operarios desmontan el rótulo de Bankia de la sede principal del banco. EFE/Abel Alonso

Por lo que se refiere a las tarjetas de Bankia, los clientes pudieron utilizarlas hasta que recibieron las tarjetas de Caixabank y las activaron, tras la integración de los sistemas informáticos. A partir de este mismo momento, todos los clientes de las dos entidades financieras pudieron efectuar reintegros a débito con sus tarjetas sin comisión en los 14.000 cajeros de la red conjunta en España que suman entre ambas entidades.

Integración tecnológica

Posteriormente, en noviembre, la entidad llevó a cabo la integración tecnológica con Bankia, a través de la cual se unificaron los sistemas informáticos de los dos bancos. En la operación, se transmitió la información de 7,6 millones de clientes activos de Bankia con un volumen de 10,4 PetaBytes. Pues, en conjunto había 2.500 millones de documentos digitalizados, que incluían información como DNI, contratos, firmas, recibos, o correspondencia, entre otros.

Cuando finalizó la fase de migración, tanto la web de Bankia como la aplicación de banca móvil quedaron automáticamente redirigidas a la web comercial de CaixaBank y a las aplicaciones CaixaBankNow e imagin, y unos días más tarde, los clientes ya pudieron acceder a las aplicaciones propias de Caixabank.

Después de la integración, según apuntó la entidad, se alcanzó una presencia geográfica «equilibrada y diversificada», con presencia en 2.200 municipios españoles y siendo el único banco presente en 389 localidades.