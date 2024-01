El Estado podría ganar hasta 480 millones gracias a la previsible mejora del dividendo de Caixabank 

El Estado se va a anotar otro tanto gracias a su posición en Caixabank. El FROB, que controla el 16,177% de la entidad catalana, según los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), verá como su cartera engorda sustancialmente gracias a la mejora que la firma liderada por Gonzalo Gortázar hará a su dividendo. Caixabank elevará el pago a los accionistas motivado por los mejores resultados que, como ya informó ECONOMÍA DIGITAL, el mercado espera que crezcan un 50% con respecto a los amasados en 2022.

Tal y como detallan distintas casas de análisis, Caixabank cerrará 2023 con un beneficio superior a 4.800 millones de euros. Con estos resultados, los expertos auguran una mejora del dividendo, emulando lo que han hecho otros grandes bancos del país que ya han confirmado la mejora de la retribución a los accionistas.

Caixabank podría elevar su dividendo un 40% con respecto al abonado en al anterior ejercicio

En el caso de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri, los expertos de Bloomberg y de Renta4 esperan que el dividendo del banco para este ejercicio crezca hasta los 0,32 euros por título. De producirse esta mejora, el pago a los accionistas crecería casi un 40%. Pero, además de ello, hay analistas más optimistas que consideran que Caixabank podría elevar su dividendo hasta los 0,37 euros por acción.

El dividendo mejorado de Caixabank impulsaría la cartera del FROB

Esta mejora supondría un espaldarazo a las posiciones de todos los accionistas, especialmente a la Fundación La Caixa, que es la máxima accionista del banco con el 30,012%, y al Estado, que, a través del FROB, tiene más del 16% de la compañía. Y es el caso del segundo accionista mayoritario el que siempre causa más expectación dado que el Estado tiene datada su fecha de salida de la entidad, la cual ha ido postergando.

De cumplirse las estimaciones más optimistas dadas por los expertos y Caixabank eleva su dividendo hasta los 37 céntimos título, el FROB se embolsaría algo más de 480 millones de euros. Por su parte, si la firma catalana eleva el pago a los accionistas hasta los 32 céntimos por acción, incremento en el que están alineados más expertos, el Estado recibiría más de 415 millones de euros.

De un modo u otro, el FROB sería el segundo accionista que más dinero recibiría por la retribución que hace Caixabank a sus inversores.

El 2 de febrero, marcado en rojo

El banco liderado por Gonzalo Gortázar es una de las pocas entidades cotizadas del Ibex 35 que aún no se ha pronunciado acerca de una posible mejora del dividendo. Al revés que Banco Santander, BBVA o Banco Sabadell, que, o han abonado un pago, o han anunciado un incremento del dividendo, Caixabank se mantiene a la espera y, como apunta el diario La Información, está previsto que el próximo 2 de febrero anuncien la mejora. Tras ello, abril será el momento en el que la firma bancaria comenzará a abonar el dividendo.

La banca se ha visto aupada por los elevados tipos de interés, los cuales han tenido un papel clave en el negocio bancario desde que el Banco Central Europeo (BCE) volvió a mover ficha en julio de 2022.

El tramo de las subidas de las tasas oficiales ha coincidido con un lapso de bonanza comercial para la banca, con una demanda crediticia estable motivada por los ahorros de la pandemia. Además, la morosidad no ha sido y, de momento, no es, un problema para las firmas financieras, que consideran que los impagos no van a suponer un problema severo.

La banca, de récord, eleva los dividendos y ultima las recompras

La gran banca nacional ha registrado dos ejercicios protagonizados por unas ganancias récord. Según las estimaciones de los expertos, los beneficios de las seis entidades cotizadas del Ibex 35 podrían escalar hasta los 26.000 millones de euros en 2023.

Con estos resultados, los grandes bancos españoles han decidido elevar la repartición de las ganancias entre los inversores a través de mejoras del dividendo o con programas de recompras de títulos que, como apuntan los banqueros, sirven para complementar la retribución clásica a los accionistas.

Tal y como informó este diario, Banco Santander es la última entidad que aún está pendiente de cerrar su programa de recompras. La última notificación que la firma remitió a la CNMV data del 4 de enero, cuando el banco destacó que había completado en cerca de un 82 % el programa de amortización de títulos propios.

Otras firmas financieras, como BBVA o Sabadell cerraron sus respectivos programas antes de finalizar 2023, mientras que Caixabank lo culminó en los primeros días de 2024. Como fuere, la intención de la banca es elevar su valor en bolsa por encima del contable y complementar el dividendo.