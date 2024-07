CaixaBank se mantiene en la presidencia de SpainNAB tras la renovación de su junta directiva

La asociación de inversión de impacto SpainNAB ha renovado este lunes su junta directiva por un mandato que se extenderá durante los próximos tres años y con CaixaBank manteniendo su puesto en la presidencia de la agrupación, según informa Europa Press.

La nueva junta directiva incluirá a 9 miembros. Se mantiene como presidente el director de Sostenibilidad de CaixaBank, Eugenio Solla. De su lado, se ha elegido al presidente de Bolsa Social, José Moncada, como vicepresidente y al director de Sostenibilidad de Suma Capital, Marc Miralles, como tesorero.

Asimismo, la junta incluye a seis vocales: el director de relaciones Internacionales de ONCE, Javier Güemes; el co consejero delegado de Gawa Capital, Agustín Vitórica; el director general y cofundador de Impact Bridge, Arturo Benito; la fundadora y presidenta de Open Value Foundation, María Ángeles León; la socia de Transcendent, Ana Ruiz; y la directora gerente de Negocio de Triodos Bank, Yolanda Minguito.