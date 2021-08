Caixabank sube su exposición a las hipotecas IRPH hasta 6.000M tras absorber Bankia

Caixabank ha elevado su exposición a las hipotecas ligadas al IRPH hasta los 6.088 millones de euros al sumar los 1.141 millones procedentes de Bankia, entidad con la que se fusionó el pasado mes de marzo.

El banco catalán ya era el más expuesto a estas hipotecas aun sin fusión, pues a cierre de 2020 comunicó que tenía en cartera 5.328 millones de euros de préstamos hipotecarios indexados a este índice, mucho más que el segundo banco más expuesto, el Santander, que tenía otros 3.052 millones de euros.

El banco insiste en la validez de estos préstamos hipotecarios y destaca la “ausencia de riesgos” después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 3 de marzo de 2020 y las dos del Tribunal Supremo en noviembre. Por ello, “no mantiene provisiones por este concepto”.

Sin embargo, la justicia tiene que volver a pronunciarse al respecto. El TJUE pasó la pelota a los jueces españoles, que deben tomar la decisión final sobre si esta cláusula es abusiva o no. Para ello estableció ciertos requisitos, pero la interpretación de cada juzgado ha sido distinta.

Ante esta situación, Francisco González de Audicana, el magistrado del juzgado de instrucción número 38 de Barcelona -el mismo que planteó a Luxemburgo la cuestión prejudicial sobre el IRPH- decidió repreguntar y se está a la espera de una respuesta.

La sentencia de Europa señalaba que el consumidor tenía que estar en condiciones de comprender el modo en el que se calcula este tipo de interés y valorar las consecuencias económicas, pero el magistrado pregunta cómo puede saber un juez, si el que firmó la hipoteca entendía que suponía la cláusula del IRPH. Al respecto, Caixabank señala que este asunto “será objeto de particular seguimiento”.

El Tribunal Supremo también decidió el pasado mes de abril paralizar todos los procedimientos en curso hasta obtener nuevas aclaraciones desde Luxemburgo. Hay que recordar que el Alto Tribunal aseguraba en sus sentencias de noviembre que la falta de información sobre el IRPH implicaba falta de transparencia, pero no que la cláusula se deba eliminar, porque no es de mala fe y por tanto no es abusiva.

Pero ahora prefieren esperar a que Europa se pronuncie y admita a trámite la cuestión prejudicial, después “adoptará la decisión que proceda”.

La banca reduce su exposición a las IRPH

En 2019, los cuatro bancos con mayor exposición a estas hipotecas (Caixabank, Santander, BBVA y Bankia) tenían en cartera casi 16.000 millones, pero a lo largo de 2020 fueron reduciéndola ante la posibilidad de que la justicia diera la razón a los hipotecados.

Por ejemplo, Caixabank tenía 6.700 millones y Bankia unos 1.600 antes de la sentencia del TJUE (8.300 en total), ahora cuentan con un 27% menos.

Banco Santander tenía una exposición de 4.300 millones a estos préstamos y en la actualidad, el importe pendiente de pago de los préstamos hipotecarios a personas físicas, referenciados a IRPH asciende aproximadamente a 2.810 millones de euros. Un 35% menos.

BBVA ha dejado de aportar datos

BBVA tenía 2.800 millones en hipotecas IRPH a cierre de 2019. Ya en 2020 y después de conocerse las sentencias, el banco ha decidido no volver a aportar datos de cuál es su exposición en cartera a estas hipotecas.

De hecho, explica que la sentencia del TJUE y las del Tribunal Supremo “no deberían tener efectos significativos en el negocio, la situación financiera o los resultados del grupo”.

Las entidades que más comercializaron estas hipotecas fueron las ex cajas de ahorro, por eso, todas tienen algo de exposición. A cierre de 2020, Banc Sabadell tenía un saldo vivo de hipotecas IRPH de 654 millones de euros; y Kutxabank de 485 millones de euros. El resto tampoco aporta datos.

1,3 millones de hipotecas afectadas

Las asociaciones y plataformas de consumidores consultadas por ED señalan que ningún banco está llegando a acuerdos con los clientes a la espera de Europa vuelva a pronunciarse. Y creen posible que, según avance la cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la UE, si los bancos ven que la futura sentencia puede ir en su contra, se empiecen a mover e intentar llegar a acuerdos en vía extrajudicial.

Según los expertos, los clientes referenciados al IRPH han pagado de media 165 euros más al mes desde 2004 con respecto a los que estaban referenciados al euríbor. El sector estima que existen hasta 1,3 millones de afectados y que el IRPH representa aproximadamente el 10% de los créditos concedidos en España, ya que es el segundo más presente en las hipotecas españolas después del euríbor, utilizado en el 90% de los contratos.

Este índice se utilizó de manera habitual durante la burbuja inmobiliaria en España y el problema surgió principalmente a partir de 2013, cuando el euríbor comenzó a disminuir considerablemente y el IRPH no.