Calviño contacta con el presidente de Ferrovial para advertirle sobre «las implicaciones» de su deslocalización

La decisión de Ferrovial de trasladar su sede social fuera de España no ha gustado al Gobierno. Tanto es así que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha contactado con el presidente de la compañía, Rafael del Pino, para advertirle sobre «las implicaciones» de su deslocalización, según han informado a ECONOMÍA DIGITAL fuentes de su entorno. La también ministra de Asuntos Económicos ve «inaceptable» que una empresa que ha nacido y crecido en España, y «gracias a la inversión pública de los ciudadanos » muestre esta «falta de compromiso con su país».

Leer más: Ferrovial traslada su sede social de España a Países Bajos

El Gobierno permanece pendiente de conocer los detalles del traslado de esta empresa a Países Bajos. Este martes el consejo de administración de la compañía propuso la fusión entre la matriz y Ferrovial International, una sociedad anónima europea neerlandesa que ya es titular del 86% de los activos de la constructora. Un movimiento al que estará muy atento el Ejecutivo. «Seguiremos de cerca la s posibles implicaciones de esta errónea decisión», aseguran fuentes de la vicepresidencia.

«Seguiremos de cerca la s posibles implicaciones de esta errónea decisión», aseguran fuentes de la vicepresidencia.

Para Calviño, es «paradójico» que se anuncie esta posible decisión en un momento de importante atracción de inversión extranjera y «con un proceso de inversión pública y modernización sin precedentes en marcha» en los sectores en que está presente el grupo Ferrovial. «Se trata de una empresa que le debe todo a España», agregan.

El Gobierno estará atento a «otras motivaciones»

En la misma línea se ha pronunciado este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha lamentado esta decisión y ha resaltado que es «curioso» que la compañía tome esta decisión después de tener unos resultados “no tan buenos”, por lo que también ha avanzado que el Gobierno estará “atento” a “otras motivaciones” que justifiquen su marcha.

No obstante, en declaraciones recogidas por agencias antes de un acto en la Fundación ONCE, Montero ha pedido ser «consciente de la realidad» y ha recordado que Ferrovial genera ya más del 80% de sus beneficios fuera de España y, además, «seguirá estando en nuestro país». Así, ha justificado que no ve riesgo de que parte de la inversión que ya estaba en España se desplace al exterior ni tenga efecto sobre el empleo, “que es lo que le importa al Gobierno”, ha añadido.

Con esta decisión, la constructora se propone «alinear la estructura corporativa con el perfil internacional«, según informó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes. Sin embargo, ha dejado bien claro, la reorganización corporativa no tendrá impacto alguno en el negocio, la estrategia, los planes de inversión, la organización o la operativa diaria, por lo que confía que España permanezca como “principal fuente de desarrollo de talento”.