Cellnex prepara el camino para las fusiones del sector de torres de telecos en España

Cellnex ya empieza a hablar sobre la consolidación del sector de los operadores neutros de telecomunicaciones, y España centra muchos focos tras la fusión entre Orange y MásMóvil. Un mercado con tres redes no puede sostener cuatro compañías de torres es el mensaje que traslada la compañía.

“Estamos en una fase muy preliminar”. Así de claro ha sido el CEO de Cellnex, Marco Patuano, sobre la posibilidad de que se inicie un baile de fusiones en España en el sector torrero. Asumen que por el momento se trata de un debate teórico, pero que deberá asumirse en los próximos trimestres.

Lo ha manifestado en un encuentro con la prensa antes de la Junta General de Accionistas que celebra la compañía este viernes en Madrid. “El mercado español pasará a tener menos operadores por la fusión, y eso implica tener menos redes”. Ese axioma de partida sí es una certeza, según el consejero delegado.

En este momentos hay cuatro torreras, y tres operadores con red, “eso provocará que necesariamente la dirección sea una concentración del mercado; pero todavía no hay una hoja de ruta clara”, aclaraba el máximo directivo de la compañía torrera.

Totem, AT y Vantange son, junto a Cellnex, las torreras que operan en España, pero desde la compañía española asumen que “no puede ser una región con cuatro torreras”. No obstante, han insistido mucho en la idea de que es muy prematuro para asumir cómo sería esa consolidación, y cuáles serían las empresas implicadas.

Los números de Cellnex

La Junta de Accionistas se celebra justo un día después de que Cellnex haya rendido cuentas ante el mercado. La torrera ha comunicado unos ingresos de 946 millones de euros, representando un aumento del 7%, mientras que el ebita ajustado creció hasta alcanzar los 778 millones de euros, también con un aumento del 7%.

Este crecimiento se atribuye principalmente al impulso del crecimiento orgánico de los Puntos de Presencia (PoPs) en los emplazamientos del Grupo.

El ebitda después de arrendamientos (EBITDaL) se situó en 535 millones de euros, mostrando un incremento del 9%, reflejando la eficacia en la gestión de los gastos operativos y los arrendamientos.

El flujo de caja libre fue de 103 millones de euros, en comparación con el déficit de 139 millones del mismo período del año anterior, impulsado en parte por el cobro del segundo tramo (152 millones) de la venta de emplazamientos en Francia, en cumplimiento de las condiciones establecidas por la Autoridad Francesa de la Competencia (FCA) tras la adquisición de Hivory en 2021.

A pesar de esto, el resultado neto contable del grupo sigue siendo negativo (-39 millones de euros). Sin embargo, esto representa una mejora de 52 millones de euros con respecto al primer trimestre de 2023 (-91 millones), lo que demuestra el crecimiento del ebitda del grupo.

Cellnex revela sus nuevas líneas de negocio

Durante el reciente Capital Markets Day, Cellnex anunció su nueva estrategia de reportar los ingresos divididos en cuatro líneas de negocio clave: emplazamientos para operadores de telecomunicaciones, DAS, Small Cells y otros servicios de red, fibra (mayorista), conectividad y servicios de coubicación (housing) y radiodifusión

A finales de marzo, Cellnex operaba un total de 112.247 emplazamientos activos en sus cinco principales mercados: Francia, Italia, Polonia, Reino Unido y España, además de otros países donde opera. Destacan 10,252 nodos DAS y Small Cells.