César González-Bueno: “¿Vender el TSB? Al Sabadell le sobre capital”

Banc Sabadell compró el Lloyds TSB Scotland en 2015 por 1.700 millones de euros. Las iniciales TSB responden al acrónimo de la marca original: Trustee Savings Bank. Se trató del primer gran, y hasta la fecha, mayor ejercicio de internacionalización del grupo español medido por su coste. Pero ese año empezó un auténtico calvario. La integración tecnológica, por ejemplo, dejó colgados a los clientes y justificó una multa del equivalente en libras a 56 millones de euros.

El Sabadell ha crecido durante décadas a golpe de compras, siendo la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) una de las más complejas de resolver. Era y es una entidad especializada en integraciones y puestas en valor. Por el TSB se atascó de mala manera.

«¿Para qué tener todavía más capital? ¿Cuánto dinero vamos a devolver a los accionistas? ¿Cuánto hay que devolver?» César González-Bueno, Banc Sabadell

El actual consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, asegura que la filial tocó suelo en 2023 y define este ejercicio como “de transición” hasta que el TSB alcance la velocidad de crucero deseada. En esta entrevista con Economía Digital responde las preguntas sobre la mayor debilidad del banco español durante años.

Pregunta—Durante la presentación de resultados atribuidos al primer semestre, usted nos dijo a los periodistas que la cubrimos que este es un año de transición para el TSB. Llevo 15 años cubriendo al Sabadell y eso, lo del año de transición, ya lo decía Jaume Guardiola [anterior consejero delegado]. ¿De verdad es este el año de transición o habrá más sorpresas?

César González-Bueno—“El año pasado [el TSB] tuvo el mismo ROTE [rendimiento] que el Sabadell. Es decir, no jugó ni a favor ni en contra del resultado del grupo. Venimos de 500 millones de pérdidas en los tres años anteriores, incluyendo el 2020, con 200 millones de pérdidas en ese ejercicio. Pero desde entonces, no ha hecho más que ganar dinero. Y el año pasado llegó a un ROTE, como le decía, que era el equivalente del Sabadell”.

P—En lo que llevamos ejercicio, hasta junio, TSB aportó 95 millones al beneficio semestral del Sabadell. ¿La tendencia será creciente?

CG-B—“La segunda parte del año, por los datos que tenemos, será mejor. Pero es que se ha hecho todo el esfuerzo de reducción de costes. O sea, reducir costes cuesta dinero. Esta es la discusión que tuvimos, por ejemplo, con BBVA. Cuando inviertes para tener un mejor futuro ese año, te cuesta un esfuerzo. Además, los volúmenes estaban muy difíciles”.

Repregunta— Entonces, ¿irá a menos o a más?…

CG-B—“TSB ha pasado por un periodo muy complicado, es cierto, en el 2023 y ya explicamos que fue cuando tocamos suelo en términos de márgenes. Si ves los resultados de este trimestre, crece el 1,3 por ciento, creo recordar… Estoy citando de memoria y a lo mejor me lío, pero ya está en positivo. El stock de crédito ya está en positivo, no sólo la producción.

La estructura empezará a dar frutos, y lo dijimos desde el principio, con más fuerza en la segunda parte de este año. Este semestre, y sobre todo en el curso 24/25 tendrá exceso de capital”.

P—Honestamente, ¿qué debilidades quedan por corregir?… ¿De verdad están contentos con la adquisición pasados estos años?

CG-B—“TSB tiene un rote ajustado a capital que roza el 9%. Tampoco es una tragedia ya que está en pleno ascenso, como le decía. Esperamos 200 millones más de ingresos. Estoy hablando de ingresos antes de impuestos. Y claro, sobre unos resultados del año pasado de cerca de 200 millones, tener 200 millones más de ingresos, pues es muy significativo. O sea, que estamos contentos…

Además, imagínate, imagínate, si lo vendemos…”.

P—¿Está en venta?

CG-B—“Si hay algo que le sobra al Sabadell ahora mismo es capital. ¿Para qué tener todavía más capital? ¿Cuánto dinero vamos a devolver a los accionistas? ¿Cuánto hay que devolver? No sé si me explico, porque venderlo supondría tener todavía más exceso de capital. Creo que la remuneración al accionista es tremendamente atractiva y no necesita, por ahora, más”.