Cuatro claves para reducir gastos del presupuesto familiar

Ahorrar puede parecer una ardua tarea. Un factor esencial puede ser la elaboración de un presupuesto o un plan financiero, tal y como recomienda el portal finanzasparatodos.com, una iniciativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y es que, puede resultar útil no solo para ahorrar, sino también para priorizar gastos, reducir las deudas, crear un fondo de emergencia o llevar un seguimiento más exhaustivo de la situación financiera.

«Un presupuesto detallado es una herramienta valiosa para la planificación financiera», asegura el portal para luego aconsejar: «Haz un seguimiento de tus ingresos y gastos mensuales y revisa tus hábitos de gasto para identificar áreas en las que puedas ahorrar».

Elaborar un presupuesto

Tomar consciencia de los ingresos actuales y los esperados es el primer paso para reducir los gastos del presupuesto familiar. En este sentido, conviene apuntar tanto las nóminas como pensiones o ayudas. «Una buena práctica podría ser analizar los ingresos que tuvimos el año anterior y calcular los de este en base a ellos», indica.

Posteriormente, se deberán identificar los gastos obligatorios, es decir, aquellos que no se pueden evitar, como la hipoteca, el alquiler, los gastos de la comunidad de vecinos o el impuesto de circulación de un vehículo. Así, es necesario incluir en este apartado «todos los gastos que no podríamos reducir y que no pagarlos nos supondría más de un dolor de cabeza».

Dinero. Foto Pxhere

Por otro lado, también se habrá de detectar los gastos necesarios, que el portal describe como «aquellos que necesitamos para nuestro día a día, pero que podríamos pagar menos por ellos». En esta sección, se debería alistar los gastos correspondientes a la compra semanal, el transporte, los suministros o la telefonía.

Finalmente, se deberán incluir los gastos ocasionales, es decir, «los gastos de los que podríamos prescindir, como comer fuera de casa o ahorrarnos la última copa».

¿Cómo reducir el presupuesto familiar?

Una vez se haya elaborado el presupuesto, se deberán fijar unos objetivos de ahorro «realistas y sinceros». De esta manera, será posible enfocar los esfuerzos y concretar cuanto dinero se requerirá para ahorrar cada mes. Asimismo, será necesario hacer un seguimiento de los gastos. En concreto, el portal recomienda hacer un seguimiento para ver como varían durante un mes, así como incluir una partida de gastos pequeños diarios, por ejemplo, los cafés.

«Asigna categorías y fija un límite de gasto», sugiere. Al organizar los gastos en categorías, es posible observar en qué se está gastando la mayor parte del dinero y acometer ajustes. En esta línea, recomienda establecer un límite económico realista para cada una de las categorías.

Por último, también es aconsejable ser flexible. «Un presupuesto no es algo rígido y estático, tienes que poder adaptarlo si quieres cumplirlo», destaca y alerta: «Es posible que tengas que ajustar tus límites de gasto a medida que cambien tus necesidades y prioridades».