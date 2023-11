La banca encara la recta final del año con Santander y Bankinter en la ‘pole’ de la remuneración por los ahorros

Banco Santander y Bankinter encaran la recta final del año siendo los dos bancos de entre las grandes entidades españolas que mejor pagan por los ahorros a los clientes. Pese a que ninguna de las dos lo hace a título propio, es decir, no despliegan ofertas a través de la matriz, ambas firmas, sabedoras de la demanda que existe por los productos vinculados al pasivo, han desplegado y mejorado ofertas por el ahorro a medida que ha avanzado el año, aprovechando la inacción de los grandes bancos españoles.

Openbank, la filial digital 100% propiedad de Santander, y EVO Banco, el neobanco de Bankinter, son las dos firmas pertenecientes a dos grandes bancos españoles que, hoy por hoy, cuentan con las mejores ofertas por el ahorro. Pese a que tanto Héctor Grisi, CEO de la firma santanderina, como María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, han reconocido en varias ocasiones que la remuneración por los depósitos no es actualmente una premisa por la holgada posición de liquidez del sistema bancario español, sí que han desplegado ofertas competitivas a través de sus brazos digitales.

El motivo: captar nuevos clientes. Ambas compañías entienden que el momento actual, en el que los depósitos y las cuentas remuneradas se han erigido como productos tendencia por la insistencia de clientes y de políticos para que la banca elevase la remuneración por el ahorro, es propicio. Por ello, ambas han lanzado nuevas ofertas con las que buscan elevar sus respectivas bases clientelares.

Las filiales online de Santander y de Bankinter pagan alrededor de un 3%

Así, Openbank cuenta con un depósito a seis meses que remunera hasta un 3,07%, siendo este producto el que mejor renta de entre los comparables que tienen el resto de grandes bancos. Tal y como informa el portal Finanzas.com, la filial online de Banco Santander decidió extender nuevamente el plazo de dicho depósito hasta finales de año debido al éxito que está teniendo entre los clientes.

Al depósito de Openbank le sigue el de EVO Banco. El banco 100% digital de Bankinter decidió irrumpir en el mercado de los depósitos a finales de septiembre y, desde ese momento, este producto, que renta un 2,85% a 12 meses, se ha convertido en una de las ofertas más competitivas de entre las grandes corporaciones bancarias, teniendo en cuenta que EVO es propiedad de la firma liderada por Dancausa,

Sea como fuere, estos son los dos mejores depósitos que tienen desplegados la gran banca española. Pese a que la estructura de Openbank, como la de EVO Banco, dista de la de sus respectivas matrices, ambos pertenecen a grandes corporaciones bancarias, y compiten tanto con sus pares online, como con otros bancos como Caixabank, que es el único de los cotizados del Ibex 35 que cuenta con una oferta de depósito a título propio.

Caixabank movió ficha

La compañía liderada por Gonzalo Gortázar lanzó a principios de septiembre un depósito que remunera hasta un 2%, convirtiéndose en el único gran banco español que cuenta con una oferta así sin utilizar su brazo digital.

Ya en la presentación de resultados del primer semestre, el CEO aseguró preguntado por ECONOMÍA DIGITAL que la obligación del banco era estudiar el lanzamiento de nuevas ofertas. Al mes y medio, la firma catalana desplegó dicha oferta.

Gonzalo Gortázar, CEO de Caixabank. EFE

BBVA tira de cautela

Por su parte, ni Sabadell, ni BBVA, como tampoco Unicaja Banco, se han inclinado en desplegar una nueva oferta por depósitos pese a la insistencia de los clientes y la presión de los dirigentes políticos y del regulador europeo. Onur Genç, CEO de BBVA, explicó durante la última presentación de resultados del banco bilbaíno que «los depósitos no son un recurso escaso».

«Hay un exceso de liquidez y se está reduciendo el saldo crediticio, por lo que la liquidez crece más y con esos niveles, y en un mercado muy competitivo, no se impulsa esa remuneración», expresó el directivo turco.

«No creo que vaya a haber una subida de los depósitos en España» Onur Genç, CEO de BBVA

Tras ello, el ‘número dos’ de BBVA destacó que «no creo que vaya a haber una subida de los depósitos en España«. Estos argumentos son los mismos que han utilizado distintos banqueros de grandes corporaciones durante los últimos meses. La elevada liquidez, la no necesidad de captar recursos y la competitividad del mercado español han sido, y son, las tres patas que sujetan el discurso de los grandes bancos que no han mejorado la remuneración por los depósitos.

Sabadell lanzó su cuenta online hace un mes

Por su parte, Sabadell sí que se ha movido en el entorno del pasivo, pero actualizando su cuenta online. La compañía liderada por César González-Bueno indexó la cuenta online entre sus productos, con la que paga «de forma indefinida» un 2%, hasta 20.000 euros, y no tiene condiciones. El CEO de la compañía explicó que la intención del banco catalán es la de acrecentar su base de clientes digitales, y para ello, mantuvieron la cuenta online, aunque es cierto que redujeron su rentabilidad desde el 2,50%.

Openbank, EVO Banco y Bankinter, o Unicaja, son otras de las grandes corporaciones (o bancos digitales de grandes entidades financieras) que también tienen ofertas de cuentas remuneradas y que, en los últimos meses han actualizado y mejorado sus respectivas ofertas para hacerlas más competitivas.

Como fuere, la gran banca encara el final de año con los brazos digitales del Santander y de Bankinter como los líderes en remuneración por el ahorro, sobre todo en materia de depósitos. Está por ver cuál de los dos se lleva el gato al agua y termina el curso pagando más por el pasivo. Aún queda mes y medio de año para que alguno de los bancos mejore sus ofertas en el que, con antelación, ha sido el ejercicio del ahorro.