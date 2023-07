Caixabank, Sabadell y Santander elevarán el pago por el ahorro en la segunda mitad del año

Caixabank cerró la campaña de presentaciones de resultados de la gran banca, y el ahorro ha confirmado ser uno de los apartados cruciales tanto en las cuentas de las entidades financieras, como también para los clientes. En un momento en el que la escasa remuneración por los depósitos se ha erigido como el tema tendencia del sector, los banqueros de las firmas nacionales han asegurado que la traslación de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) a los productos de ahorro se hará paulatinamente en lo que resta de año.

Dicho de otra forma: la gran banca admite que, en los próximos meses, los ahorradores dispondrán de ofertas más competitivas y ajustes de las rentabilidades actuales a las tasas de interés del BCE. Pese a que puede parecer una cuestión lógica, y más viendo como ha trasladado el resto de la banca europea los tipos a los productos vinculados al ahorro, esta se antoja como una de las noticias más esperadas por los clientes.

Gortázar (Caixabank) da el ‘sí’ a la potenciación de productos de ahorro

Los directivos de los grandes bancos, quienes admiten que la remuneración por el pasivo ha sido más lenta que en otros mercados, también consideran que, a medida que pase el tiempo, las entidades ajustarán las rentabilidades a los tipos de interés. ECONOMÍA DIGITAL preguntó a Gonzalo Gortázar, CEO de Caixabank, acerca de si la entidad meditaba potenciar los productos de ahorro de cara al tercer y cuarto trimestre, sobre todo viendo que el resto de los competidores han elevado los costes en el pasivo y, más aun a sabiendas de que la demanda es creciente.

El consejero delegado de la compañía dio un rotundo «sí», alegando que esta «es la obligación del banco«. «Estamos continuamente lanzando nuevos productos para nuestros clientes, y hemos estado muy activos en el primer semestre», expresó Gortázar. Como él, otros tantos directivos de las principales entidades financieras del país también han afirmado que, en los próximos meses, se hará una mejora en los productos relacionados con el pasivo.

Por ejemplo, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, afirmó que «progresivamente iremos elevando la remuneración y pagando por los depósitos«. Pese a que defendió que la compañía estaba pagando por los productos de ahorro a determinados clientes, Dancausa, como el resto de los directivos, afirma que no están pagando de forma generalizada. Como fuere, la ‘número uno’ del banco naranja certificó que «poco a poco, volveremos a la normalidad con los depósitos».

La banca vislumbra una traslación más rápida de los tipos de interés sobre el pasivo

Como ella, Gonzalo Gortázar expresó que «hay una evolución lógica en los distintos mercados dónde veo que los cambios monetarios se trasladan al activo y pasivo, y eleva la remuneración». «Es sensato proyectar que esa tendencia va a continuar», añadió el CEO de Caixabank.

Por su parte, Héctor Grisi, consejero delegado de Banco Santander, remarcó que, en el caso de la entidad que lidera, «no podemos decir que no estamos pagando por los depósitos«. El directivo mexicano explicó que, aunque no pagan de manera generalizada, hay productos, como el depósito de Openbank, que ofrecen rentabilidades superiores al 3%.

«El coste de los depósitos crece en el país ibérico, pero a menos velocidad que en otros mercados, como en Reino Unido” Héctor Grisi, CEO de Banco Santander

En relación con la normalización de la remuneración, el directivo y José García Cantera, director financiero de Santander, remarcaron que España es un «mercado extraordinariamente líquido». Añadido a esto, desde Banco Santander explican que «el coste de los depósitos crece en el país ibérico, pero a menos velocidad que en otros mercados, como en Reino Unido».

Como fuere, Banco Santander, al igual que Bankinter y Banco Sabadell, han puesto pie en lo que los expertos denominan la guerra por el pasivo. Las tres firmas del Ibex 35 han movido ficha en el mercado del ahorro, implementando y potenciando ofertas a través de la banca digital.

Caixabank es otro de los bancos que apunta a lanzar nuevas ofertas y a mejorar las existentes en los próximos meses, tal y como explicó el CEO en la rueda de prensa de la presentación de resultados semestrales. Desde Banco Sabadell también se mostró confianza en que seguirían pagando por los depósitos en los próximos meses al tiempo que el banco catalán mejora sus ofertas por el pasivo.

Cesar González-Bueno, CEO de Banco Sabadell, y José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Caixabank. Cursos APIE 2023

BBVA, más escéptico a remunerar los depósitos a corto plazo

Por su parte, BBVA es el que se mostró más escéptico al pago a corto plazo por los depósitos, puesto que insisten en que su apuesta es el crédito y justifican la escasa remuneración por la enorme liquidez que atesora el banco bilbaíno. Pese a ello, Rafael Salina Martínez de Lecea, director financiero de BBVA, insistió en que «habrá una subida del coste del pasivo», aunque remarcó que esta sería más «mitigada de los previsible».

La gran banca comienza a dar muestras de la importancia que tiene la captación del ahorro para sus arcas. Todas las entidades financieras han reflejado un incremento en el número de depósitos que manejan al cierre del primer semestre, propio de la situación macroeconómica actual.

El crédito, pese a «crecer limitadamente», como apuntaron los expertos de BBVA, está evocado a decrecer en lo que resta de año. Y es que, el endurecimiento monetario ya está haciendo mella sobre el crédito para hipotecas, consumo y empresas. Las firmas bancarias prevén una ralentización mayor para el segundo semestre. Es por ello por lo que no sería extraño ver una campaña por el ahorro más intensa a partir de septiembre, mes que los expertos marcan en rojo en sus calendarios. Por lo pronto, la gran banca parece que comienza a animarse con el pasivo.