BBVA justifica la baja remuneración por los depósitos por su «escasa competencia» y mantendrá su apuesta por el crédito 

BBVA no sale del guión y sostiene que, por el momento, no van a remunerar por los depósitos. Onur Genç, consejero delegado de la firma, ha dejado claro en la presentación de los resultados semestrales de la compañía española que, para el banco, en los depósitos «no vemos tanta competencia, y por eso no prevemos que vayamos a remunerar por ellos». Pese a que el pago por los depósitos se ha convertido en una cuestión que ha transcendido hasta la plana política, BBVA mantiene la misma postura que mostró hace unos meses, al igual que la que tienen sus competidores.

La escasa remuneración por los depósitos es una de las tendencias en el entramado bancario. El mercado solicita a la gran banca que mejore las rentabilidades de los productos de ahorro ante las progresivas subidas de tipos de interés que está llevando el Banco Central Europeo (BCE). Los consumidores entienden que, en un contexto como el actual, en el que el regulador europeo ha llevado los tipos hasta el 4,25%, el nivel más elevado desde julio de 2008, lo lógico es que la gran banca ajuste las rentabilidades de los productos vinculados al pasivo a los altos tipos de interés.

Pese a ello, para BBVA, como para el resto de las grandes entidades bancarias, no es necesario remunerar por el pasivo, puesto que, hoy por hoy, «los depósitos no son un recurso escaso«. El elevado nivel de liquidez que, en este caso, atesora el banco presidido por Carlos Torres es otro de los factores que justifican la baja remuneración por los productos de ahorro. BBVA detalla en sus cuentas que cuentan con «amplios colchones de capital en todas sus áreas geográficas».

BBVA, con unos niveles de liquidez muy por encima de lo exigido

Uno de los datos que muestran la elevada posición de liquidez que tiene el banco con sede en Madrid es que la ratio de los LCR se mantiene sobre el 148% a 30 de junio de 2023, lejos del 100% exigido por el regulador europeo.

«Habrá una subida del coste del pasivo», pero esta será «más mitigada de los previsible» Rafael Salinas Martínez de Lecea, director financiero de BBVA

Como fuere, BBVA ha dejado claro que no remunerará por los depósitos a corto plazo. Aunque admiten que la traslación de los tipos de interés del BCE deberá aplicarse sobre los productos de ahorro con el paso del tiempo, hoy por hoy, la apuesta del banco es el crédito. «El coste del pasivo crecerá progresivamente, aunque las estimaciones se han ido retrasando por las dinámicas del mercado», ha detallado Rafael Salinas Martínez de Lecea, director financiero de BBVA.

Salinas ha añadido que “habrá una subida del coste del pasivo”, pero esta será “más mitigada de los previsible”.

BBVA apuesta por el crédito

Por su parte, Onur Genç ha admitido que la predilección actual del banco es centrarse en el crédito. Aunque se trata de un área que, previsiblemente, se deteriorará por las subidas de tipos de interés y el impacto que vienen generando sobre el bolsillo de los consumidores, «la demanda crediticia sigue creciendo, aunque limitadamente«, expresan desde BBVA.

Tal y como ha explicado el directivo turco, la compañía sí que aprecia competencia en el crédito, motivo suficiente por el que volcarse en esta área.

Aun ello, el CEO del banco también ha destacado que los depósitos de la clientela han crecido cerca de un 7% en términos interanuales. Este incremento es otra muestra de que los consumidores están tornando por productos de ahorro ante el previsible deterioro del consumo y el encarecimiento de los préstamos.

Objetivo: crecer orgánicamente

En cuanto al exceso de liquidez que la compañía atesora, BBVA ha recalcado que la intención es utilizar ese excedente de capital para crecer de manera orgánica. «El objetivo es el crecimiento orgánico, y lo combinamos con la retribución al accionista. Las recompras de acciones son una oportunidad para darles valor a los inversores», ha afirmado el CEO de BBVA.

Ante la posibilidad de que el banco pudiera acometer alguna adquisición corporativa, los directivos han deslizado esta opción, manteniendo la idea de crecer orgánicamente.