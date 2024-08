Telefónica lleva tiempo clamando por una desregulación de los mercados en los que opera para liberarse de ataduras y poder hacer crecer su negocio. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está dando pasos en esta dirección, allanando el camino a la operadora azul hacia una desregulación total en un escenario de elevada competencia y con Masorange como nuevo líder en número de clientes.

«En Telefónica estábamos regulados porque éramos un monopolio incumbente en cobre. Ya no somos un monopolio, ya no somos incumbentes, y la nuestra ya no es una red de cobre. Es hora de desregular. Déjennos competir», señaló José María Álvarez-Pallete en Bruselas durante el acto conmemorativo del centenario de Telefónica.

Tras las reiteradas peticiones del presidente de la compañía, en España empiezan a mover ficha. El organismo que preside Cani Fernández ha anunciado en a penas una semana dos medidas que benefician a la que hasta este año era la mayor teleco española, eliminando algunas de las obligaciones que Telefónica tenía hasta ahora por la posición de mercado mantiene como antiguo monopolio.

Pequeñas concesiones que se unirán a la previsible desregulación del mercado de fibra, tal y como espera la compañía. La última desregulación de la CNMC, anunciada este martes, tiene que ver con el mercado de líneas alquiladas troncales, conexiones de banda ancha de altas prestaciones y capacidad que los operadores se prestan entre sí para completar tramos de su red troncal.

Competencia desregula rutas submarinas y el mercado mayorista de telefonía fija

Si bien este mercado ya estaba desregulado en gran parte, hay nueve rutas submarinas que conectan las islas menores de los archipiélagos balear y canario, así como las que unen Ceuta y Melilla con la Península, en las que Telefónica estaba obligada a ofrecer a otros operadores líneas troncales de alta capacidad a los precios que determinara Competencia.

La CNMC considera que en estos territorios se han producido en los últimos años «relevantes despliegues de redes de banda ancha de nueva generación, en especial de fibra» y que la aparición de nuevos cables submarinos a los de la cotizada supone un incremento notable de la competencia en este mercado. Por tanto, da un plazo de seis meses para suprimir las obligaciones impuestas a Telefónica.

Ya a finales de julio Competencia anunció la desregulación del mercado de la telefonía fija, eliminando las obligaciones de Telefónica vinculadas al alquiler mayorista de la línea telefónica (AMLT). La resolución del organismo tiene que ver con el precio de la originación de llamadas desde su red fija, que se aplica a los servicios de cobro revertido automático, a números cortos o a los servicios de red inteligente, entre otras cosas.

La decisión de Competencia tiene que ver con el apagado de la red de cobre de la compañía, una infraestructura de la que dependía casi completamente la telefonía fija y la conexión a Internet y que se ha quedado obsoleta por el empuje de tecnologías como la fibra óptica. En este sentido, la proliferación de redes de fibra alternativas a la de Telefónica ha dotado de condiciones competitivas a este mercado.

Telefónica espera más «flexibilidad comercial» tras la desregulación de la fibra

Más allá de estas liberaciones, lo que de verdad espera Telefónica es la desregulación del mercado de fibra. Así lo hizo constatar en la llamada con analistas tras presentar los resultados del primer semestre del año, en la que se refirió a esta circunstancia como uno de los principales catalizadores para el crecimiento del negocio en España.

«Seguimos observando catalizadores positivos a corto plazo en todos nuestros mercados, empezando por la desregulación. En España esperamos la plena desregulación mayorista de la FTTH (fibra hasta el hogar) y la supresión de ciertas obligaciones minoristas, lo que debería traducirse en una mayor flexibilidad comercial», destacó el presidente de la teleco.

Declaraciones que van en línea con la estrategia que está llevando a cabo la CNMC. La directora de Telecomunicaciones del organismo, Alejandra Iturriaga, ya explicó el pasado junio que están revisando todos los mercados regulados del sector, y lanzarán consultas públicas sobre mercados entre los que se encuentran los anteriormente mencionados y otros relacionados con la red de fibra.

En este sentido, el organismo ya ha lanzado a consulta pública la renovación del test de replicabilidad económica de los productos de banda ancha comercializados en el segmento residencial. Este test obliga a que los competidores de Telefónica igualen sus precios, incluso utilizando las redes de la operadora azul en el mercado mayorista.

Por tanto, de eliminarse por completo estas restricciones, Telefónica podría tener más margen para captar nuevos clientes y retener a aquellos que se cambian de operadora buscando mejores ofertas. En cualquier caso, tras las consultas públicas, Telefónica podría verse beneficiada de una completa desregulación del acceso a la red de fibra.