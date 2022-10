Dancausa (Bankinter): «No vamos a remunerar depósitos y tampoco parece que la banca tenga planes»

Bankinter no tiene intención de remunerar los depósitos pese a la subida de tipos de interés y tampoco está esperando a que sus competidores en España, entidades como Caixabank, Santander o BBVA, empiecen a hacerlo para dar el paso. De hecho, la consejera delegada, María Dolores Dancusa, tiene claro que ninguno de ellos pagará por los ahorros.

«No tenemos planeado remunerar los depósitos y no parece que la banca tenga planes de hacerlo», aseguraba este jueves la CEO en la presentación de resultados. Dancausa presumía de los buenos datos que aporta trimestre a trimestre su Cuenta Nómina, el producto estrella de Bankinter. Y su estrategia seguirá centrada en captar clientes por este vía.

«La Cuenta Nómina es el punto de partida para luego ofrecer a los clientes productos de mayor valor», explicaba. A cierre de septiembre, acumulaba un saldo de 16.600 millones de euros, que es un 15% más que hace un año, y

ello «pese al lanzamiento por parte de la competencia de nuevos productos con ofertas agresivas».

En este sentido, la ejecutiva reconocía que porcentualmente crece menos que otros trimestres, pero nominalmente son cifras muy altas y además, siempre crece, cada trimestre. E insistía, «no tenemos intención de cambiar condiciones de esta cuenta, son invariables desde hace 10 años y es parte de nuestro éxito».

La Cuenta Nómina de Bankinter remunera al 5% TAE el primer año y al 2% TAE a partir del segundo y Bankinter es el único banco que ha mantenido estas condiciones pese a que los tipos de interés de interés han estado en negativo muchos años.

Y ahora, que la situación se ha revertido y el precio oficial del dinero alcanza el 1,25%, una decena de bancos (la mayoría de ellos, extranjeros y bancos medianos) han empezado a pagar por los saldos. Pese a ello, Dancausa tiene claro que los grandes no entraran en esta guerra.

Bankinter pide que le excluyan del impuesto a la banca

Por otra parte, la CEO de Bankinter se ha mostrado bastante contundente con el impuesto a la banca, de donde han pedido que se le excluya. «Si esto es para devolver ayudas y rescates, deben dejar libres a los bancos que no las recibieron«, advertía.

Bankinter tiene la intención de alcanzar los 550 millones de euros de beneficio que se propusieron para 2023, sin contar ahora con Línea Directa (que salió a Bolsa) y a pesar de las crisis inflacionaria. Aunque Dancausa ya ha recordado hoy que, si bien este objetivo se mantiene, dependerá del impuesto a la banca.

Dicho impuesto, anunciado en julio, continua en tramitación parlamentaria y la número dos del banco naranja recordaba que todavía se desconocen detalles técnicos, como si finalmente gravará los ingresos del 2022-2023 o los del 2023-2024, como para hacer un cálculo de cuánto le costará.

Pero su opinión no ha cambiado, aseguraba. «Es injusto y discriminatorio». Desde Bankinter consideran que no se ha dado una justificación racional de por qué tienen que pagar este impuesto y creen que la banca no ha tenido nada que ver con que suba la inflación.

Y si la justificación es que el sector debe devolver las ayudas del rescate de la anterior crisis, algunas entidades deben estar fuera. «Vamos a ver qué dice el informe del BCE». Bankinter cumplirá con sus obligaciones fiscales, aclaraba, «pero si debemos tomar medidas, lo haremos».

A propósito del impuesto, señalaba que la inflación es el principal problema de la economía española y hacen falta reformas estructurales y liberalizadoras que permitan incrementar y dinamizar el empleo. Pero es este momento, las medidas que está tomando el Gobierno «no van en esa dirección».

Refiriéndose al aumento del gasto aseguraba que «no es la mejor receta para afrontar la situación económica» y tampoco elevar las tastas impositivas o o crear nuevos impuestos.