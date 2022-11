Danone celebra 50 años de un modelo empresarial de doble proyecto económico y social

Danone ha celebrado el 50 aniversario del Discurso de Marsella pronunciado por el co-fundador y entonces presidente, Antoine Riboud, en que introdujo el doble propósito empresarial de Danone. Esta idea sostiene que los objetivos económicos y sociales deben estar interconectados y, por tanto, el éxito del negocio tiene que ir siempre de la mano del progreso social.

Esta visión dual de la actividad empresarial planteada por Riboud ha permanecido de forma constante a lo largo de estos años: en los años 90, el entonces presidente de Danone, Frank Riboud, tomó la decisión de desprenderse de aquellas divisiones que no cumplieran la misión de la compañía de aportar salud a través de la alimentación. Desde entonces, la compañía ha liderado el crecimiento enfocado a la salud y bienestar en cuatro áreas de negocios: lácteos y alternativas vegetales, aguas y nutrición especializada.

Antoine Riboud afirmaba que “la responsabilidad de una empresa no acaba a las puertas de la fábrica y de las oficinas”. Hoy Danone se ha posicionado como una empresa líder en la transformación del modelo empresarial actual hacia uno más sostenible y justo, bajo la premisa de que no hay futuro sin sostenibilidad, y no hay sostenibilidad sin crecimiento social.

El director general de Danone España, François Lacombe, ha declarado que la compañía sigue abanderando “promover salud, comprometido con reducir el impacto medioambiental en toda la cadena de valor, desde las granjas hasta el lineal, pasando por nuestras fábricas y centros de innovación”, y ha añadido que el objetivo de la empresa “es contribuir a transformar el sistema alimentario y dejar un futuro más saludable y sostenible para las nuevas generaciones”.

Hacia un sistema alimentario saludable

Hoy Danone, como la empresa B Corp de más tamaño y mayor puntuación del sector de Gran Consumo, cuenta con uno de los porfolios más saludables y sostenibles del sector de la Alimentación. Al mismo tiempo, impulsa proyectos estratégicos para dar respuesta a las tensiones sociales actuales y proteger la sostenibilidad de un sistema alimentario saludable y de proximidad.

En los últimos años, Danone ha dado pasos hacia la economía circular para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030; ha avanzado en la lucha contra el desperdicio alimentario con el cambio de la fecha de caducidad por la fecha de consumo preferente, y ha impulsado programas de Agricultura Regenerativa que contribuyen a avanzar en la necesaria transformación que el campo necesita través de un modelo sostenible a largo plazo, que sea viable económicamente, humano y respetuoso con el medioambiente y los recursos naturales de las zonas rurales.

Según Lacombe, “en Danone hay otra forma de entender los negocios, más sostenible e inclusiva”, lo que implica “poner a las personas y la sociedad en el centro -consumidores, pacientes, empleados- y, a partir de ahí, trazar la hoja de ruta para mantener su confianza y asegurar que el negocio sea sostenible, a todos los niveles, a largo plazo”.

Un propósito que conecta con los consumidores

Cada vez más, la sociedad demanda productos que cuiden de su salud, pero también reclaman un compromiso por parte de las empresas para que realicen sus actividades de una forma más sostenible y justa con el entorno y la comunidad. Así lo reflejan estudios sobre los hábitos de compra de los consumidores, que indican que las marcas más sostenibles aumentaron su valor en un 31% más respecto 2021.

En este sentido, Danone ha apoyado apoyando la creación de una nueva figura legal, Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC) conocidas como empresas con propósito, como el primer paso para transformar el sistema empresarial actual en uno más sostenible y responsable. Con esta enmienda, aprobada el pasado mes de junio en el Congreso de los Diputados, España se convierte en un estado que reconoce a las compañías que, además de ser rentables, generan un beneficio ambiental y social.