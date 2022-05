Danone se convierte por tercera vez en la B Corp de alimentación más grande de España  

La división de lácteos y alternativas vegetales de Danone se ha recertificado por tercera vez como B Corp. Fue la primera empresa de gran consumo en superar el estándar en 2016 y, desde entonces, ha ido aumentando los resultados de sus evaluaciones hasta convertirse en la B Corp de alimentación de mayor tamaño y mayor puntuación en España.

Su apuesta por un modelo empresarial con propósito se reafirmó en la década de los años 70 cuando Antoine Riboud, el entonces presidente del grupo Danone, realizó en Marsella ante la patronal francesa un histórico discurso que marcó el nacimiento de su doble compromiso económico y social.

Todo ello de la mano de un porfolio de alimentación saludable, “presente en todas las etapas de la vida y que responde a la misión de la compañía de aportar salud a través de la alimentación al mayor número de personas posible”, explicó la compañía.

El estándar B Corp es un sello que otorga B Lab a aquellas firmas que cumplen con los más altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia pública y responsabilidad empresarial. “Ser B Corp significa ser capaces de ir más allá y saber calibrar entre propósito y resultados a corto plazo, implica adoptar decisiones valientes para garantizar un impacto positivo en la sociedad y en el planeta. Significa escuchar, aprender y gestionar las tensiones internas y externas pero con la plena convicción de que es la única forma de que el negocio sea sostenible, a todos los niveles, a largo plazo”, señaló la Directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Danone Iberia, Laia Mas.

“Medio siglo después, la compañía sigue abanderando este propósito, consciente de que toda su actuación tiene un impacto y es clave realizar un ejercicio de empatía en tiempo real para entender qué necesidades hay en el entorno”, añadió.

Mas indicó que para dejar «un futuro más saludable y sostenible a las nuevas generaciones tenemos que actuar y ser parte de la solución. Este compromiso empieza desde nuestras marcas aportando valor añadido y salud, teniendo también el planeta en el centro de todas nuestras decisiones”.

Reto B Corp Danone

El reto de ser B Corp Danone ha obtenido una puntuación de más de 90 puntos, mejorando casi 5 puntos los resultados de su última evaluación y 8 desde su primera certificación en 2016.

Entre los aspectos por los que ha destacado figura el trabajo y los proyectos realizados junto a los ganaderos con los que colabora para medir y reducir la huella de CO2 o el soporte al relevo generacional de las ganaderías, entre otros.

“Hace falta un compromiso real y responder a unos estándares de calidad muy elevados, y solo el 2% de las entidades que empiezan la evaluación logran convertirse en B Corp, aunque muchas empresas utilizan el estándar para medir, gestionar y mejorar su impacto sin la intención de obtener la certificación”, explicó el director ejecutivo de B Lab España, Pablo Sánchez.

“Para nosotros es importante que Danone sea un integrante de esta comunidad, porque puede contribuir a que otras entidades quieran seguir su ejemplo”, apuntó el responsable de B Lab.

La compañía también destaca por cómo implica en sus compromisos sociales y ambientales a los agentes con los que colabora y por sus políticas de gobernanza, o apuesta por retener y atraer talento. La ausencia de brecha salarial, la paridad en todos los cargos o su firme apuesta por la diversidad, entre otros aspectos hacen de Danone la B Corp de mayor tamaño y mayor puntuación en España.

Como parte de su visión y propósito, Danone promueve alianzas junto con otras empresas B Corp con el objetivo de generar una comunidad de empresas con propósito y un modelo de negocio pensado para aportar beneficio al mundo que le rodea. Por eso, trabaja junto con Too Good To Go, Almanatura, Quiero, Sheedo o Roots For Sustainability, con las que ha coincido en el B Good Day, el espacio de encuentro de referencia anual de las B Corp en España y que tuvo lugar en Madrid.