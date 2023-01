Digi se queda como gran rival de Telefónica tras el abandono de MásMóvil del agresivo ‘low cost’

Primero fue Orange la que decidió bajar la tensión en la ‘guerra de tarifas’. Su estrategia, que de momento no pasa por subir precios, sí ha eliminado las promociones más llamativas. A esta tendencia se ha sumado MásMóvil, que pese a negarlo desde hace años, siempre ha sido un operador agresivo en ofertas con alguna de sus múltiples marcas. Sin embargo, ahora -y a las puertas de la fusión-, también ha moderado su ansia comercial. Ante este escenario, Digi será quien más clientes ‘robe’ a Telefónica en los próximos meses.

El operador de origen rumano se ha plantado en mitad de la tradicional pelea de los grandes operadores, y con susurros de gran alcance, se ha hecho un hueco en las reuniones de estrategia de las grandes compañías. Digi se ha convertido en un dolor de cabeza; sobre todo, para Telefónica.

A fin de cuentas, la compañía dirigida en España por Emilio Gayo es el líder del sector. Al menos por ahora. Con 5,8 millones de clientes de banda ancha; y más de 19 millones usuarios móviles, se trata de un gran botín. Una cartera de clientes que, desde hace unos años, ha ido deglutiendo poco a poco MásMóvil. Los amarillos también han sabido pescar en la casa de Vodafone y Orange, pero al final el incumbente es el mayor caladero.

Pero la inflación y el aumento de costes debido a los altos precios de la energía ha provocado que el sector de las telecomunicaciones salte por los aires. Al menos en lo que tiene que ver a nivel de estrategia comercial. Y todo ello se está cocinando con una fusión entre dos empresas, Orange y MásMóvil, que dejará como resultado una compañía de tamaño similar a Telefónica en cuestiones de volumen de clientes.

Y es que, la compañía de Meinrad Spenger, ha levantado el pie del acelerador. Según esgrimen desde algunos foros especializados, el operador amarillo estaría retocando tarifas y, en algunos casos, también reordenando precios. Sobre todo, se están evaporando las mayores ofertas que tenían. Una situación similar a la de Orange.

Digi con vía libre

Con este escenario, donde unos suben precios y los otros los mantienen -se podría llamar así-, Digi está lista para proseguir con su ascenso imparable en el sector español de las telecomunicaciones.

De hecho, la compañía ha registrado más de 890.000 portabilidades en 2022, lo que supone un incremento del 26% respecto al año anterior. En concreto, el operador ha conseguido más de 37.800 líneas netas de telefonía móvil y fija en diciembre, lo que supone un aumento de más del 9% respecto a hace un año. Crecer y crecer. Única dirección de Digi desde hace meses.

Por el momento Digi se mueve en unas cifras discretas. No llega a los 4 millones de clientes en telefonía móvil; y en la banda ancha no ha llegado al millón. Pero la clave está en saber hasta qué punto puede seguir creciendo ajustando márgenes. La compañía ha sido muy clara y ha comunicado que, de momento, no tocará los precios al alza para ninguno de sus clientes. Ni los que ya tiene en cartera, ni los usuarios que se cambien.

Se trata de una apuesta muy arriesgada; sobre todo, porque los costes todavía seguirán al alza durante unos meses. Desde la compañía llevan tiempo trasladando la idea de que, debido a su ligera estructura de negocio, todavía pueden mantener este nivel de precios. Aunque habrá que ver lo que sucede una vez que Orange/MásMóvil empiecen a actuar como una sola unidad. Todo hace indicar que la ‘guerra de tarifas’ seguirá su curso.