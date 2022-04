Telefónica deja sin 5G a Digi con el beneplácito del Gobierno

La batalla comercial que vive el sector telecos también afecta a Telefónica. Pese a que el operador azul sufre un marcaje regulatorio bastante importante, por su condición de incumbente, en algunos casos son ellos los que se ven beneficiados de la regulación. Es lo que sucede con los despliegues 5G y los accesos mayoristas del espectro. En este caso es Digi quien tiene que adaptarse a un mercado liberalizado.

En 2017 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dejaba sin valor el ‘Mercado 15’ que regulaba el acceso mayorista a redes móviles. Desde ese momento, todo acuerdo entre operadores debe establecerse por las propias compañías. Y eso incluye el acceso al espectro. En estos momentos, Digi tiene acceso a las redes de Telefónica, tanto para el negocio fijo como el móvil. Pero en este último caso, todavía no puede ofrecer 5G a sus clientes.

¿Y quién tiene que controlar esto? Como no tiene ningún tipo de regulación, la compañía dirigida en España por Emilio Gayo ofrecerá 5G al operador de origen rumano cuando estime oportuno. Desde Digi aseguran a ECONOMÍA DIGITAL que ellos están preocupados en ofrecer a sus clientes los mejores servicios, y que la conectividad ultrarrápida, llegará cuando tenga que llegar. Pero se trata de un plan algo arriesgado.

Por el momento el 5G no es el reclamo comercial que se esperaba. Bien es cierto que hasta ahora no había un 5G puro, sino una agregación de software que hacía que el 4G alcanzase mayor velocidad. Pero cuando esta evolución tecnológica se convierta en una realidad, sí será un reclamo para los operadores. Algo que por ahora no tiene Digi, y cuyo acceso regulado ahora mismo no existe.

De hecho, es el Ministerio de Asuntos Económicos el que debe cuidar de esta situación -puesto que el espectro es público-, dejando desprovista a la CNMC de cualquier intervención del mercado. Y ahora mismo no hay ningún movimiento por parte del departamento de Nadia Calviño para actuar a favor de los operadores virtuales (OMV).

Telefónica negocia con Digi

Ambas partes tienen un acuerdo firmado hasta 2026 para el contrato de acceso mayorista por parte de Digi a las redes de Telefónica. En ese contrato, seguramente, también quedarían marcadas las pautas sobre el acceso al 5G por parte del operador de origen rumano. Aunque por ahora no se prevé que su llegada sea inminente.

¿Y podría desembocar todo esto en una ruptura del contrato? No sería la primera vez que hay una disputa sobre los términos en este sentido. Aunque fuentes del sector aseguran a ECONOMÍA DIGITAL que parece poco probable que la situación se pueda enquistar de tal manera que Digi termine rompiendo su contrato con Telefónica. En primer lugar porque el OMV ya tiene un desarrollo comercial y un plan estratégico basado en la cobertura de los azules. Y, en segundo lugar, porque a la propia Telefónica tampoco le interesa perder un cliente que ahora mismo está en pleno ascenso.

Aunque ese también es parte del problema en esta ecuación. Digi no deja de crecer. La filial del grupo rumano Digi Communications ha registrado un saldo positivo en el primer trimestre de 146.200 líneas netas de telefonía móvil y fija. En un comunicado, la teleco señala que ha liderado el mercado en portabilidad móvil en los tres primeros meses del año.

El operador señala también ha superado en marzo su mejor dato histórico en portabilidades, al registrar un total de 95.100 líneas de telefonía móvil y fija (de ellas, más de 81.600 corresponden a telefonía móvil y más de 13.400 a telefonía fija), lo que supone un incremento del 73% respecto al mismo mes de 2021. Según Digi, en cuanto a ganancia en portabilidad neta, en telefonía móvil la teleco ha registrado más de 57.300 líneas y, en lo que se refiere a telefonía fija, más de 12.600 líneas.

Con estas cifras, y pese a que en Telefónica aseguran no tener ninguna preocupación por la evolución de la competencia, la realidad es que se ha convertido en un pequeño problema como en su momento lo fue MásMóvil. Por lo tanto, cebar con mejores recursos a los rivales es algo que se intentará -o ya se habrá maniobrado- que se aleje en el tiempo lo máximo posible. Sobre todo cuando mes tras mes las portabilidades muestran las debilidad de las grandes compañías frente a la agresividad comercial de los más pequeños.

La CNMC ve que algo falla

Sobre esta situación de acceso mayorista al espectro, la CNMC ha sido bastante clara en el informe preceptivo cuando dio su valoración sobre la subasta de frecuencias. El organismo presidido por Cani Fernández asume que esta situación no favorece del todo una competencia efectiva.

En este sentido, como ya ha manifestado la CNMC en el pasado, la imposición de obligaciones mayoristas vinculadas a las concesiones de uso se considera un mecanismo adecuado para fomentar la competencia en el mercado, teniendo en cuenta que los recursos radioeléctricos, esenciales para competir en el mercado, son unos recursos muy escasos y limitados.

Aunque esto choca con lo que se percibe desde los grandes operadores. Asumen que ellos tienen que hacer unas fuertes inversiones en capital, como para que Digi y otras compañías tengan un acceso inmediato, en este caso al 5G. Por lo tanto, habrá que esperar un tiempo prudencial para ver a estas conexiones a través del 5G de Telefónica.