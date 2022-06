El Corte Inglés convoca a la plantilla de su agencia de viajes ante las quejas por la carga de trabajo

Ya hay fecha para la reunión entre El Corte Inglés y los representantes de los trabajadores de la sección de agencia de viajes, una cita especialmente ansiada por la plantilla que espera obtener una mejora de sus condiciones laborales. Según ha anunciado la sección sindical de Comisiones Obreras (CC.OO) de Viajes El Corte Inglés, la compañía ha convocado a la plantilla de cara al próximo 8 de junio.

Así lo han asegurado a través de su cuenta oficial de Twitter, donde detallan que la reunión se producirá a las 10:00 horas del próximo miércoles.

El pasado jueves el sindicato denunciaba que la sección de la compañía no había convocado todavía una reunión a pesar de la «situación al límite» en la que se encontraban los trabajadores. «Como no se ha agendado reunión del C. Intercentros con VECI, hoy hemos solicitado reunión urgente con la empresa como Sección Sindical para abordar la situación actual», explicaban a través de un tuit.

Los trabajadores denuncian la reducción de plantilla y un mal sistema informático

Denuncian la carga laboral que tienen que soportar los trabajadores de la que es una de las agencias de viajes más conocidas y populares de España. Dicha situación, explican, se deriva de los 475 despidos que han supuesto una gran reducción de la plantilla. A ello, se le suma la temporada alta pues los meses previos al verano y los de la temporada estival suele aumentar la carga de trabajo debido a la clientela que busca un plan para sus vacaciones.

La plantilla también ha una reducción de la plantilla debido a las bajas por incapacidad temporal (bajas IT), un hándicap extra que se suma a otro aumento de la demanda debido a que este es el primer verano desde 2019 en el que no hay restricciones para viajar, algo que, detallan, ha aumentado todavía más la carga de trabajo.

Finalmente, el sindicato también ha criticado el mal estado en el que se encuentra el sistema informático de la compañía, que presenta fallos constantes y dificulta el normal desarrollo de las funciones de los trabajadores. Tan es así que el pasado 25 de mayo clamaban, a través de otro tuit que «la tecnología no puede entorpecer nuestro día a día, ¡Así no se puede trabajar!».

El pasado 28 de mayo, este mismo sindicato pedía ayuda a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a tenor del anuncio de un nuevo algoritmo con el que la institución pretende perseguir a las empresas que fuerzan a los trabajadores a realizar horas extra sin remunerar y luego las ocultan, una realidad que, según el Ministerio, afecta al 44% de los trabajadores en España.