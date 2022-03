El difícil papel de Meliá: es anfitrión de la feria turística de Cuba, con Rusia como país invitado

La hotelera española Meliá no ha querido pronunciarse públicamente sobre qué hará en la feria de turismo de Cuba. En apenas dos meses, entre el 3 al 7 de mayo, se celebrará en la isla la Feria Internacional del Turismo -FITCuba 2022, el equivalente a Fitur en Madrid. El problema es que esta 40 edición estará dedicada a la Federación de Rusia y Meliá, la cadena más grande de la isla, usará uno de sus hoteles como subsede del evento.

Las sanciones y los boicots por parte de las empresas públicas y privadas hacia Rusia se han disparado en los últimos días, desde que Vladimir Putin atacó militarmente a Ucrania. Pero Cuba ya ha anunciado que el país invitado no va a cambiar. La feria eligió a su anfitrión en 2019 con el propósito de elevar el número de turistas rusos en la isla, pero tras el estallido de la pandemia del Covid-19, la edición se canceló tanto en 2020 como en 2021.

La feria se celebra en Varadero, donde Meliá tiene 16 hoteles y uno de ellos, el hotel Meliá Las Américas actúa como subsede por su cercanía al Centro de Convenciones. La sede principal será en la Plaza América. La exposición de la cadena en Cuba es muy elevada, cuenta con 36 hoteles en la isla, casi el 10% del total de sus hoteles en el mundo.

Leer más: Los gigantes hoteleros mantienen su actividad en Rusia pese al conflicto

Todos están en régimen de gestión porque pertenecen al Gobierno cubano. También allí cuentan con 14.840 habitaciones. En 2021, y según los datos que recoge la empresa en su informe anual, Rusia pasó a convertirse “en el mercado de mayor aportación de clientes e ingresos” para Meliá en Cuba. Y es que el año pasado, en plena pandemia y con bastantes restricciones, viajaron a Cuba 146.151 rusos, lo que supuso el 25% del total de visitantes desde el exterior.

También por este motivo Cuba no ha desistido con su decisión de mantener a Rusia como país protagonista de la jornada. Además, estos dos países son afines, el Gobierno de Cuba no ha condenado la acción militar y se ha pronunciado a favor. Pese a la insistencia, el escenario no pinta muy bien.

Si bien, las principales aerolíneas rusas, Aeroflot y Azur Air, han cancelado sus vuelos a Cuba, al igual que se han cancelado los vuelos a otros muchos países en respuesta a que el resto de aerolíneas no vayan a sobrevolar el espacio aéreo ruso. Estos vuelos se han cancelados durante el mes marzo, pero no se descarta que el veto se extienda más tiempo, según avance el conflicto.

Meliá cancela su asistencia a la feria de Moscú

Desde Meliá indican que no hay previsión de tomar ninguna decisión con respecto a ninguna otra feria de turismo del mundo además de lo ya anunciado en MITT Moscú. Y es que precisamente el viernes, la hotelera comunicó que no asistirá a la feria turística de Moscú. El presidente de la compañía, Gabriel Escarrer, lanzó un mensaje muy claro en su cuenta de Twitter, “en vista de la tragedia que se está viviendo, por primera vez en muchos años, Meliá no participará en la MITT Moscú”.

El ejecutivo desea que «la paz y la cordura vuelvan a reinar y todos, rusos y ucranianos puedan volver a vivir y a viajar libres y seguros». De esta manera, la compañía se unía al boicot que están realizando centenares de empresas internacionales en el país de Vladimir Putin después de que el pasado jueves día 24 empezara a atacar a Ucrania.

Algunas empresas han anunciado su salida inmediata del país y otras han parado temporalmente su servicio. Meliá también ha querido manifestar con este gesto que no apoya el conflicto. Entre tanto, la MITT Moscú sigue su curso. Se trata de la feria turística más importante del mercado ruso, y su celebración está prevista para los próximos 15-17 de marzo, en apenas dos semanas. El Instituto de Turismo de España (Turespaña), que también había confirmado su asistencia antes del conflicto, declina la invitación ahora.