El Imserso inicia las ventas pero no habrá viajes de Navidad

Este martes 14 de diciembre está previsto que las agencias de viajes empiecen la comercialización de viajes del Programa de Turismo Social del Imserso para la temporada 2021-2022. La venta se hará por fases, en concreto, los días 14 y 15 de diciembre se iniciarán en 12 regiones.

Las primeras Comunidades Autónomas en vender viajes serán las islas Canarias, las islas Baleares, Castilla La-Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco, Asturias, Aragón y Ceuta. Los días 16 y 17 se comercializarán en Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Cantabria, Madrid, Murcia y Melilla.

A finales de noviembre se activó el envío de cartas a los usuarios del programa, los mismos han ido recibiendo las misivas en sus hogares durante las últimas semanas y en ellas se informa sobre cuántos viajes tiene derecho cada persona (según el baremo), los lugares que tocan a cada uno, las fechas o a qué agencia de viajes acercarse para gestionarlos.

Leer más: Las cartas del Imserso llegan este mes con ofertas de viajes de entre 100 y 400 euros

Para este programa se han ofertado 816.029 plazas. Según el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, los jubilados podrán reservar más viajes (siempre que haya plazas vacantes) a partir de dos días después del inicio de las ventas en su comunidad.

El retraso en los viajes del Imserso (normalmente la venta empieza en septiembre y los viajes en octubre) deja poco margen para que se puedan vender los tradicionales viajes de Navidad y Fin de Año, donde se incluye comida o cena de gala si coinciden con la noche del 24 y 31 de diciembre y la comida del 25 diciembre y 1 de enero.

Así que por segundo año consecutivo, no habrá viajes de Navidad. En 2020, no hubo viajes del Imserso, en general, por el coronavirus. Según explica Nuria Montes, secretaria general de Hosbec (asociación hotelera y turística de la Comunidad Valenciana) la previsión es que los viajes empiecen a lo largo de enero, aunque dependerá de las zonas y los lotes.

En Benidorm, por ejemplo, un cúmulo de circunstancias, como la ausencia de turistas del Imserso y la alarma social generada por la recién variante Ómicron (que ha provocado cientos de cancelaciones de visitantes extranjeros) ha llevado a los hoteles a bajar el telón hasta que se recupere la demanda, revela.

“Es el peor momento para poner a la venta este tipo de paquetes”, comenta Montes. “A las puertas de la Navidad, con los precios disparados y los jubilados pensando en comprar regalos de Navidad”. En su opinión, si antes de la pandemia las plazas se agotaban en dos días, este año costará mucho más dar salida a los viajes del Imserso.

“Va a costar más vender viajes que en años anteriores porque coincide en plena alarma sanitaria por la variante Ómicrom. A pesar de que estamos en mejores cifras de contagios que en agosto y con más población vacunada, incluso con tres dosis, no son buenas fechas” asegura.

Leer más: Empresas y CCAA se adelantan al Imserso con viajes para mayores de 60 años

En el caso concreto de Benidorm, calcula que “en el mejor de los casos y si la gestión es rápida”, los primeros viajes empezarán a finales de enero. Hosbec lleva meses advirtiendo de que el retraso en la comercialización acabaría afectando a la planta hotelera de Benidorm, donde se concentran 130.000 alojamientos adheridos al programa del Imserso. Solo en esta ciudad cuentan con el 85% de las camas que se ofertan este año en la Comunidad Valenciana.

Tanto Hosbec como Cehat (confederación española de hoteles y alojamientos turísticos) se han mostrado muy críticos con la gestión del Gobierno con los viajes del Imserso de este año, no conciben como después de un año sin actividad por el Covid-19, no se publicaran los pliegos hasta el pasado mes de julio y por tanto, no se realizaran las adjudicaciones hasta noviembre.