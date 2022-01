El presidente de Iberia aviva la fusión con Air Europa: “No podría haber mejor noticia”

El presidente de Iberia, Javier Sánchez-Prieto, cree que “no podría haber mejor noticia” que si se produce la fusión de esta aerolínea con Air Europa. Las empresas decidieron en diciembre paralizar la compra -pactada por 500 millones de euros- , se encuentran negociando en este momento y tomarán una decisión antes de que acabe el mes de enero.

“Estamos jugando el partido en estos momentos y no sabemos como será el desenlace”, asegura pero la empresa matriz a la que pertenece, IAG, piensa que es una “operación positiva“. En este sentido recuerda la delicada situación financiera de Air Europa, que sigue muy afectada por la pandemia pese a ser rescatada con 475 millones y convertir al Gobierno en su principal acreedor.

Precisamente el rescate cambió las condiciones de la fusión y ahora se valora si el Ejecutivo podría formar parte del accionariado, quedándose hasta un 51% de Air Europa e Iberia, el 49% restante. “Es público, la propia vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha revelado que el Estado está en disposición de dar un apoyo adicional“, aunque no se ha especificado cómo.

Sánchez-Prieto defiende que la operación en si es necesaria para el desarrollo del Hub de Madrid. “Jugamos en un tablero global y Europa hoy en día es el museo del mundo” explica. Actualmente, el principal mercado emisor en el mundo es el asiático, “pensemos cómo de grande es ese pastel”, pero Madrid y Barcelona solo ofertan el 5% de asientos a este mercado mientras que los vecinos europeos alcanzan el 25%.

Por este motivo cree que “Madrid se está quedando atrás” si no son capaces de desarrollar un operador fuerte. En cuanto a si la fusión afectaría a los consumidores, revela que en este tipo de operaciones “siempre existe miedo” pero sucede lo contrario, “siempre se ha demostrado que en términos de precio las aerolíneas podemos ser súper competitivas y desde el punto de vista de la oferta, si la operación no se realiza reduce posibilidades del Hub y acceso a los mercados de los consumidores.

En cuanto al proceso de consolidación del sector, el presidente de Iberia se muestra convencido de qué “va a continuar” y además, “es necesario”, pero no ha sido tan robusto como se esperaba en la pandemia y tiene que ver con determinados programas de ayudas a las aerolíneas como las que se han otorgado en en España, Francia, Italia y Portugal.

“Personalmente creo que no es positivo para la industria ni el turismo”. El transporte aéreo es clave para el desarrollo del turismo y la conectividad, explica, es el punto de partido de los países a visitar y aunque la situación de España con 3.000 horas de sol, 500 playas con bandera azul o con 50 lugares declarados patrimonio de la humanidad, “no es fácil de copiar”, aquí la partida se juega a nivel mundial.

En la crisis se ha demostrado que la falta de tamaño hace que las compañías sean menos resilientes, insiste, y eso “impacta de manera clara en los consumidores y en los Estados que sostienen a esas compañías”. Por eso opina que la consolidación en el sector “es necesaria”.

En la misma línea, el presidente de Aena, Maurici Lucena, comenta durante la celebración del Foro Hotusa Explora, que antes del Covid-19 el proceso de consolidación estaba sobre todo centrado en las líneas aéreas y con la llegada de la pandemia, el sector creyó que las operaciones se acelerarían.

“Ha sido una sorpresa, si me llegan a decir que con la que ha caído ha habido tan pocas operaciones de M&A no me lo hubiera crecido, creíamos la consolidación del sector se aceleraría”. Sin embargo, esto no ha ocurrido aunque siempre hay “sospechosos habituales”.

En el corto plazo, el directivo del Ibex 35 desea que esta consolidación “se haga de la manera más ordenada posible” porque Aena, que ya tiene experiencia con Air Madrid o Spainair, sabe que cuando la compañía entra en un proceso de deterioro financiero genera una distorsión importante en los flujos del trafico del sector y aeropuertos “y no es tan fácil de recuperar como si se hace vía fusión o adquisición”. Además, la afectación al mercado es más natural y suave, defiende.

En cuanto a ómicron y el impacto en la recuperación del sector, Lucena cree que “solo va a ser un bache en el camino” y cree que 2022 va a ser un buen año con una “vigorosa recuperación” en comparación con 2019. En concreto, Aena prevé recuperar en 2025 los niveles de trafico en España previos a la pandemia.