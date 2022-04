Elon Musk presenta un plan para financiar la compra de Twitter por 46.500 millones de dólares 

Elon Musk vuelve a presionar a Twitter tras la presentación de un plan para financiar la compra de esta red social por un valor de 46.500 millones de dólares, lo que equivale a un total de 42.919 millones de euros. El fundador de Tesla y accionista mayoritario de la plataforma de mensajes lanza así lo que sería el segundo round de la opa agresiva para hacerse con la red social, el primero fue la semana pasada, cuando Musk ofreció 54,2 dólares por acción (cerca de 43.000 millones de dólares).

El magnate ha informado, a través de un documento entregado a la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos, que cuenta con garantías para financiar el lanzamiento de una eventual oferta pública de adquisición (OPA) sobre la compañía o negociar «inmediatamente» una transacción en los términos planteados en la propuesta no vinculante presentada la semana pasada y respecto de la que no ha recibido aún respuesta.

En concreto, Musk ha cerrado un préstamo de 25.500 millones de dólares, incluido un crédito de margen de 12.500 millones contra sus acciones de Tesla, de un grupo de bancos liderado por Morgan Stanley, su asesor financiero. Por otra parte, el también propietario de SpaceX ha comunicado que personalmente proporcionaría 21.000 millones de dólares de capital para el acuerdo, según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores este jueves.

En cualquier caso, la directiva de Twitter aún no se ha sentado oficialmente a negociar. Además, cabe recordar que la plataforma se defendió de la oferta de Musk anunciando una medida con la que pretendía retrasar o evitar la adquisición de la plataforma de mensajes por parte del multimillonario. En concreto, la acción, conocida en el mundo empresarial como «píldora de veneno», tiene como objetivo complicar la compra de más del 15% de las acciones de Twitter por parte del empresario.

No obstante, Elon Musk no se ha rendido y la ofensiva podría reanudarse pronto. El magnate ya cuenta con el 9,2 % de la compañía desde principios de este mes, convirtiéndose así en el accionista mayoritario de la plataforma de mensajes. Su idea es lograr el acuerdo ofreciendo una prima del 18%. La idea del empresario es sacarla del parqué porque según él, para liberar todo si potencial «Twitter necesita convertirse en una empresa no cotizada».

El multimillonario lleva meses siendo muy crítico con la red social y ha puesto en duda que sus normas se adhirieran «rigurosamente» al principio de la libertad de expresión. Sus críticas han despertado muchos recelos, incluso entre los mismos empleados de Twitter, preocupados por la posibilidad de que el magnate ejerciera un poder excesivo en la empresa para cambiar sus normas éticas de publicación, incluida la prohibición al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, por considerar que sus mensajes instigaron el asalto al Capitolio en enero de 2021.

Para Musk, tal y como especificó en su misiva, Twitter necesita transformarse en una empresa «privada» -que no cotice en bolsa- ya que, en su opinión, no puede «ni prosperar ni servir» a la libertad de expresión en su estado actual. Además, dice creer en el potencial de la compañía para ser la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo. «Creo que la libertad de expresión es un imperativo social para el funcionamiento de la democracia», concluyó.