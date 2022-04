Elon Musk: estas son las empresas que posee además de Twitter

Elon Musk, fundador de Tesla, desveló este lunes que ha adquirido el 9,2% de las acciones de la plataforma social Twitter. Este sorpresivo movimiento, consistente en convertirse en la persona que más acciones tiene de la red de los micro mensajes, propició que los títulos de Twitter llegaran a subir un 28% en el parqué bursátil de Nueva York, cerrando un 27% al alza.

Así, en un documento que entregó a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), el multimillonario reconoció que posee 73,5 millones de acciones de la compañía. Como se ha mencionado antes, esto le convierte en el mayor accionista.

Más incluso que el cofundador y ex director ejecutivo, Jack Dorsey, así como de Vanguard Group, hasta ahora el máximo tenedor de títulos. Y es que sus acciones disfrutan de un valor que asciende a 2.900 millones de dólares, según el precio de cierre del pasado viernes.

Sin embargo, tras los intercambios de este lunes, ya valen 3.670 millones. Un pellizco para un hombre que amasa una riqueza de 287.600 millones de dólares, según Forbes.

Así, la apuesta pasiva de Musk puede ser solo el principio de una operación de más recorrido, coincidieron los analistas. En lugar de poner en marcha una plataforma alternativa, como en ocasiones ha asegurado plantearse, su opción apunta más a controlar Twitter.

De esta manera, el empresario trataría de tener una postura activa y ejercer un papel de propietario más agresivo, recalcaron. Y es que por ejemplo, después de que el expresidente Donald Trump fuera vetado por difundir falsedades sobre las elecciones de noviembre del 2020 y poner en peligro la estabilidad política de Estados Unidos tras el intento de golpe de Estado el 6 de enero del 2021, Musk criticó ese veto.

Por otra parte, Twitter no es la única empresa sobre la que Elon Musk tiene la mayor parte del control. La persona más rica del mundo tiene muchos proyectos en marcha, algunos de ellos realmente extravagantes.

Así, aquí te contamos cuáles son estas otras compañías. Y es que si hay una palabra para definir a Elon Musk es sin duda «controvertido».

Sus polémicas se multiplican constantemente y el ímpetu que le hace meterse en líos ha sido siempre su mejor aliado a la hora de fundar empresas y emprender nuevos proyectos. Esta capacidad de iniciativa ha permitido a Elon Musk fundar compañías como Tesla y SpaceX, sus dos proyectos más conocidos.

Sin embargo, no son las únicas empresas de Elon Musk que merece la pena mencionar. Este empresario está metido de lleno en varias más, compañías millonarias que posee parcial o totalmente.

Casi se puede decir que periódicamente se le ocurre una nueva idea de negocio, disparatada o no. Eso ha hecho que las compañías de Elon Musk se multipliquen poco a poco, algunas de ellas moviendo cantidades inmensas de dinero. Por eso hemos recopilado todas las empresas de las que posee una cantidad significativa de acciones actualmente.

Tesla

El nombre de esta compañía se debe al famoso científico serbio, Nikola Tesla. Es de sobra conocida por todos gracias a sus coches eléctricos, aunque no es lo único que Tesla Inc. fabrica, ni mucho menos.

También vende baterías para el hogar, un producto que ha conseguido aceptación en algunos mercados, aunque no reúne tanta atención mediática como los coches eléctricos de este fabricante. Elon Musk fundó la empresa junto con algunos socios y la financió en sus primeros pasos, aunque posteriormente salió a bolsa y finalmente ha quedado como CEO y presidente además de como accionista. A día de hoy, Tesla tiene un buen número de accionistas, así que no es de Musk al 100%. No obstante, es su principal proyecto.

SpaceX

Elon Musk fundó SpaceX en 2002 como resultado de una cruzada personal para retomar los viejos proyectos de exploración espacial, ya abandonados por la NASA. Intentó comprar cohetes baratos a Rusia, pero al no lograrlo se le ocurrió otra idea: fabricarlos.

Así nació SpaceX, una innovadora compañía que ha logrado varios hitos en lo que la industria aeroespacial respecta, como por ejemplo reutilizar una y otra vez el mismo cohete o aterrizar en mitad del océano dichos cohetes sobre una base autónoma.

SolarCity

Elon Musk tiene varias empresas centradas en un único objetivo: cambiar el modelo energético hacia uno más sostenible y centrado en la energía eléctrica renovable. De ahí la idea de Tesla y también la de SolarCity, una compañía fabricante y distribuidora de paneles solares que cofundó con su primo.

Hyperloop

¿Se imaginan poder viajar a cientos de kilómetros por hora en un sistema futurista que envía cápsulas dentro de un tubo? Elon Musk sí, y por eso fundó Hyperloop, la compañía que más rápido ha avanzado en este tipo de transporte, aunque no es la única. Su objetivo es acelerar -y nunca mejor dicho- el transporte de pasajeros para llevarlo al siguiente nivel.

OpenAI

Si han visto algunas de las película de Terminator o 2001, una odisea del espacio sabrán de los peligros hipotéticos que implica el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA). Como idea para evitar llegar a este extremo, Elon Musk fundó OpenAI, una empresa sin ánimo de lucro que quiere investigar y desarrollar una IA segura para los humanos y que esté al servicio del bien de todos, sin que exista la posibilidad de ser usada para hacer daño.

Neuralink

Esta compañía es aún más reciente que OpenAI, aunque también tiene mucho que ver con la Inteligencia Artificial. Es un curioso proyecto, controvertido y original a la vez: poner a nuestro alcance la fusión e integración entre el cerebro humano y la IA a través de software. Probablemente es de las empresas de nanobiotecnología más importantes del mundo y un ejemplo de la pasión de Musk por la ciencia ficción.

The Boring Company

Es una compañía para excavar túneles cuyo proyecto más conocido es un lanzallamas. Sí, has leído perfectamente la explicación. Según declaró Elon Musk, odia el transporte público y los atascos, así que quiere agujerear el subsuelo de las ciudades para facilitar el transporte.