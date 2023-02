Enagás media entre España y Francia por la polémica del hidrógeno rosa

«Los tubos no tienen color». El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, ha querido templar gaitas en el conato de conflicto que se ha abierto entre España y Francia a cuenta del hidrógeno renovable y, en concreto, sobre su color. Como al gestor técnico del sistema le va el negocio en ello, he querido dejar muy clara su posición y las opiniones de ambos países.

El conflicto por la pigmentación del hidrógeno surge de su forma de generarlo. En España, el equipo de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, entiende que para ser considerado ‘verde’ tiene que hacerse con electricidad renovable. No cabe otra concepción. Sin embargo, desde Francia, asumen que la energía nuclear, al estar descarbonizada, entienden que también es válida. Aunque su concepción se denomina ‘rosa’.

Y la cuestión que ha surgido es: ¿qué color debe entrar en el hidroducto H2Med? España solo piensa en ‘verde’; y Francia estima que el ‘rosa’ debe tener su espacio. Y tras un amago de enfrentamiento, una de las partes del tubo, la de Enagás, ha querido cortar de raíz cualquier amago de discrepancia. Además, en su Plan Estratégico, sea del color que sea, pero debe haber hidrógeno. Es lo que ha prometido al mercado, y es su apuesta.

Así, en esta ‘cosa de tres’, aunque el gestor francés también tiene opinión, Enagás ha querido poner cordura. Lo ha hecho tras la presentación de los resultados financieros de 2022. Arturo Gonzalo ha recordado que el origen «no interfiere» en el futuro hidroducto H2Med que unirá Barcelona y Marsella para exportar hidrógeno a Europa.

No ve presión

La visión de Enagás sobre el conflicto entre países es clara: no existe problema de que no salga adelante el proyecto y, además, las visiones no son contrarias, sino que pueden ser complementarias. Además, el CEO de la gasista tampoco estima que haya una presión declarada desde Francia. Y, en todo caso, asume que el liderazgo que tiene España en esta materia no se pone en entredicho.

Lo que sí ha quedado claro, y esto nadie parece ponerlo en duda, es que el hidroducto será solo para hidrógeno. También es cierto que las asignaciones europeas dependen de eso. Pero el CEO de Enagás ha dejado claro que no se transportará gas.

Las fases del H2Med

El 22 de enero, el Gobierno de España anunció un acuerdo para que Alemania se una al proyecto H2Med. El proyecto permitirá transportar 2 millones de toneladas de hidrógeno verde a Europa, que se producirán en la Península Ibérica.

Para alcanzar este reto, Enagás tiene un papel fundamental en la Red Troncal Española de Hidrógeno para conectar los principales centros de producción de hidrógeno con la demanda local y las interconexiones europeas.

El papel de la compañía como TSO es totalmente compatible con el de Hydrogen Network Operator (HNO) y la red actual de gasoductos de Enagás está preparada al 100% para transportar hidrógeno y coincide en un 80% con el trazado de la red troncal de hidroductos.

H2Med conlleva el desarrollo de una Red Troncal Española de Hidrógeno, que Enagás presentó también a la convocatoria de PCIs el 15 de diciembre. La inversión bruta total estimada de H2Med es de 2.500 millones de euros, y la de la Red Troncal Española de Hidrógeno es de 4.670 millones de euros hasta 2030.

Para 2023 Enagás prevé el lanzamiento de ‘Calls for interest’ no vinculantes para la Red Troncal Española de Hidrógeno, empezando por el Eje de la Vía de la Plata. También este año está prevista en Europa la aprobación de la lista de proyectos presentados para ser designados como de interés común. La planificación vinculante futura que defina el Gobierno, como parte de la política energética, marcará los siguientes pasos.