Facua lleva a Bruselas una denuncia contra la banca por negarse a dar dinero en ventanilla

Facua quiere que la Comisión Europea se pronuncie sobre si España y más concretamente sus bancos, están aplicando bien la normativa sobre las cuentas de pago básica. La asociación de consumidores denunció en 2020 a Caixabank ante el Banco de España, el ministerio de Consumo y otras autoridades autonómicas, por negarse a dar dinero en ventanilla a un cliente con este tipo de cuenta.

Según explica este martes Rubén Sánchez, portavoz de Facua, la normativa española establece que los clientes de cuentas de pago básica tienen derecho a sacar dinero en efectivo tanto en ventanilla como en cajeros, y que solo estarían obligados a hacerlo en cajero si la oficina estuviera cerrada.

Para resolver las dudas sobre si Caixabank estaba actuando conforme a la Ley, Facua presentó la denuncia ante el regulador y el Gobierno. Por parte de este último no recibió respuesta ni entonces ni ahora, mientras que el Banco de España si contestó.

Leer más: Correos cerrará más alianzas con la banca para ofrecer dinero en efectivo en la España vaciada

El organismo que preside Pablo Hernández de Cos interpretó la normativa sobre las cuentas de pago básica de forma distinta a la que ellos entienden y aseguró que los bancos no tienen la obligación de dar dinero en ventanilla “pese a que la lectura completa del real decreto ley en cuestión deja claro lo contrario”.

Al definir los servicios que debe facilitar una cuenta de pago básica, la Directiva 2014/92/UE de 23 de julio de 2014 establece en su artículo 17.1.c) que entre ellos se incluye «retirar, en la ventanilla o en los cajeros automáticos fuera del horario de apertura de la entidad de crédito, dinero en efectivo de dicha cuenta dentro de la Unión», añade.

En opinión de Facua, la directiva deja claro que los bancos ni siquiera podrán limitar las operaciones para retirar efectivo en sus oficinas a un horario restringido, sino que deberán hacerlo durante todo el tiempo que estén abiertas.

Tras la respuesta del BdE, las dudas no se han despejado y Facua quiere que sea Bruselas quien se pronuncie, pues el regulador ha hecho una interpretación “muy probanca y contrataría a la norma estatal y el derecho comunitario”. Según el portavoz, se trata de una práctica abusiva contra el consumo y encima, el ministerio de Consumo “no ha hecho nada”, así que han pedido amparo a Europa.

“Ya hemos denunciado, esperamos que se hagan las actuaciones necesarias para garantizar que España aplica bien esa normativa del 2014”, comenta Sánchez. Desde la asociación de consumidores explican que las cuentas de pago básicas se crearon para personas y familias vulnerables, con ingresos limitados de entre 14.000 y 21.000 euros, según el número y características de sus miembros.

Precisamente por esto están limitadas en el pago de comisiones a 3 euros al mes o 36 euros al año. En el caso de las familias con pocos ingresos, incluso, no tienen que pagar nada. Facua advierte de que además la directiva indica que el cliente “podrá gestionar y realizar operaciones de pago en relación con la cuenta de pago básica en las sucursales de la entidad de crédito donde esté abierta la cuenta».

Pero aquí llega el malentendido porque en la transposición no se incluye la definición de «operación de pago» y por lo tanto no se deja claro si se trata de toda acción consistente en «depositar, transferir o retirar fondos«. Facua esperaba que el ministerio de Consumo se pronunciara, pero “ha ignorado el asunto al no haber dado respuesta alguna a dicha denuncia tras más de quince meses desde que se presentó”.

Dese la asociación entienden que la directiva europea establece un derecho claro de los usuarios de que si la oficina está abierta tienen que dar al cliente dinero en ventanilla y si un estado básico redacta una norma distinta, daría igual porque siempre prevalece la norma europea. Pero esperarán a que sea Bruselas quien dictamine esto.