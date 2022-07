FCC advirtió sobre los informes conjuntos de la trama del G7: «A algunas administraciones no les agrada»

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción a las principales constructoras españolas por, presuntamente, alterar contratos públicos durante 25 años. La multa, por un valor superior a los 200 millones de euros, destaca la relación que tenían estas compañías entre sí a la hora de presentar los proyectos. De hecho, la compañía cuyo máximo accionista es el magnate mexicano Carlos Slim alertaba sobre ello.

Una de las claves que ha relevado la investigación llevada a cabo por el regulador es que las constructoras (Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr) tenían como uno de los principales objetivos la compartición de información pública sobre contratos y, sobre esta base, realizaban proyectos e informes de manera compartida para, según afirman las compañías, llevar a cabo una reducción de costes.

En concreto, según explican textualmente desde la CNMC -en información recaba a FCC-, desde la constructora explicaban que: «(…) hay algunas administraciones a las que no les agrada el ver trabajos iguales, por ejemplo si piden una revisión de mediciones hay veces que no se puede compartir pues no lo ven bien…«.

En este sentido, la CNMC hace constar el ejemplo de una serie de contratos públicos, en este caso licitados por el administrador ferroviario Adif, en el que se hacen constar esas similitudes entre empresas a la hora de presentar los proyectos.

Se trata de la licitación del ramal de conexión de Plasencia (Cáceres), donde en el trabajo de los desvíos y servicios afectados las ofertas de Acciona, FCC y OHL presentan prácticamente la misma redacción, imágenes y diagramas de trazado. La oferta de OHL presenta las mismas imágenes y diagramas de trazado, aun variando la redacción y añadiendo información no contenida en las ofertas de Acciona y FCC. Por otro lado, los trabajos de Dragados (ACS) y Sacyr presentan redacción distinta.

¿Proyectos iguales?

En el transcurso de la investigación, la CNMC señala otras situaciones donde las compañías no dudaron en compartir información. En este mismo caso de Adif, por lo que respecta al programa de actuaciones medioambientales, el regulador señala que los trabajos de Acciona, FCC y Ferrovial, OHL y Sacyr tienen la misma redacción, datos, imágenes y figuras.

Los únicos cambios apreciables son la inclusión del CV de la persona designada responsable y en algunos casos la inclusión de un organigrama. En el caso de la compañía dirigida por José Manueñ Entrecanales cambian también con respecto al resto de empresas los puntos “organización física de la obra” y “localización de préstamos y vertederos”.

El trabajo que guarda mayores diferencias con el de las demás empresas es el de Dragados (ACS). Con todo, se observa que el trabajo de la constructora de Florentino Pérez presenta frases idénticas con el trabajo “Programa de actuaciones medioambientales” de las ofertas de las demás empresas, en lo que se refiere a los apartados relativos a la identificación de las unidades de obra que pueden generar impactos, las medidas de gestión ambiental y el plan de vigilancia ambiental.

Y así, con diversos ejemplos, la CNMC retrata las prácticas que llevaban a cabo estas compañías, y que, en el caso de los contratos de Adif, que también expone en el ramal de conexión al sur de Cáceres o la integración del ferrocarril en León, demuestran esa continua circulación de información que existía entre las compañías.