Ferrovial protege el 80% de sus costes frente a la inflación tras el impacto en los resultados

La inflación no ha dejado indiferente a nadie. La mayoría de grandes compañías han sufrido en sus cuentas el deterioro provocado por el alza de precios. Ferrovial no ha podido escapar a este efecto. Pese al buen funcionamiento de algunas de sus divisiones, el aumento de costes se deja sentir. Aunque ya se trabaja para que no vaya a más.

En concreto, la compañía presidida por Rafael del Pino asegura que en estos momentos tiene protegido más del 80% del potencial alza en los costes que se generen en los próximos trimestres; principalmente, en el segmento de la construcción que ha sido el más castigado por el aumento de precios.

Estas acciones se están llevando a cabo después de que el resultado de explotación de construcción se sitúe en 38 M€ en los primeros nueves meses del año frente a los 109 M€ del mismo periodo del año anterior. Esto se ha debido, aclaran desde la compañía, al impacto de la inflación sobre los precios de los suministros y los subcontratos. También han indicado que esto ha sido parcialmente compensado por la aplicación de la fórmula de revisión de precios y la evolución positiva de Budimex.

Bajo este contexto, la compañía ha señalado durante la conferencia con analistas para analizar el balance financiero que están protegidos casi al 90% en los costes generados para su actividad. Señalan que esto se aplica no solo en España y Polonia, donde tiene fuerte presencia en el ámbito constructor, sino que para otras actividades de negocio también están poniendo topes y controles en los materiales y servicios que necesitan.

Por lo que respecta al impacto futuro que tendrá la inflación dentro de la compañía, asumen que en 2023 todavía podría dejarse notar, puesto que, pese a la cobertura, hay cuestiones que no quedan indexadas en esta protección. Sin embargo, aclaran frente a los analistas, para 2024 creen que el aumento de costes no será un problema significativo dentro del balance de la empresa.

El desempeño de Ferrovial

Por lo que respecta a las propias magnitudes de negocio en lo que va de año, Ferrovial registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 521 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa una mejora del 11,8% respecto al mismo periodo del año pasado, gracias a la recuperación de los tráficos de sus autopistas y aeropuertos, así como por la mayor actividad de Budimex, su constructora polaca.

Según los resultados publicados por la compañía que preside Rafael del Pino, que excluyen el dato del resultado neto al ser trimestrales y voluntarios, las ventas también se impulsaron un 5,5% en términos comparables, hasta los 5.446 millones de euros.

Su liquidez ascendió a cierre del periodo a 6.019 millones de euros, con una posición neta de caja ex-infraestructuras de 1.087 millones de euros, estando la salida de caja vinculada principalmente a la remuneración a los accionistas y a las inyecciones de capital en algunas de sus infraestructuras de carreteras y aeropuertos, junto con la adquisición del 60% del aeropuerto de Dalaman.

Por unidades de negocio, los ingresos de Autopistas mejoraron un 26,1% en términos comparables, hasta alcanzar los 563 millones de euros, gracias al crecimiento experimentado en sus carreteras estadounidenses, que registraron tanto incrementos de tráficos como de ventas.