Ferrovial y los minoritarios se desprenden del 37,62% de Heathrow por 3.860 millones

Ferrovial ha vendido el 19,75% de su participación en el aeropuerto de Heathrow, que controla a través de la sociedad FGP Topco, a Ardian y al fondo soberano de Arabia Saudí The Public Investment Fund; que sumado a las acciones que están en poder de accionistas minoritarios, llevan el total del paquete al 37,62% del capital social de la infraestructura aeronáutica.

La operación se ha pactado en 3.259 millones de libras esterlinas, o sea unos 3.860 millones de euros.

Tras desprenderse de esa participación, la compañía de Rafael del Pino permanecerá como accionista minoritario de FGP Topco con el 5,25% de las acciones.

Con la compra, el fondo parisino Ardian se queda con el 22,6% del capital y los árabes saudí de PIF del 15% restante.

Leer más: Ferrovial evita el tributo de 35 millones de la venta de Heathrow gracias a su traslado a Ámsterdam

Las negociaciones por la venta de Heathrow

El pasado mes de noviembre, Ferrovial anunció un acuerdo para vender su participación de alrededor del 25% del aeropuerto londinense por 2.368 millones de libras, que al cambio actual suponen unos 2.809 millones de euros. El acuerdo se alcanzó con dos compradores diferentes, Ardian y PIF, que adquirirían la participación de Ferrovial en alrededor de un 15% y 10% respectivamente, a través de vehículos separados.

Sin embargo, en el mes de enero un 35% del accionariado de FGP Topco ejerció su derecho a desprenderse de sus acciones en la operación de compraventa anunciada por Ferrovial. El derecho de acompañamiento es una cláusula mediante la cual los accionistas minoritarios de una compañía pueden exigir la venta de su participación en las mismas condiciones que la que haya cerrado el principal accionista con un tercero.

Según comunicó Ferrovial, las partes han estado trabajando en diferentes opciones para satisfacer la condición de que las acciones «acompañadas» sean vendidas junto a la participación de Ferrovial.

En espera de la luz verde de los reguladores

Ferrovial ha puntalizado que la transacción está sujeta al cumplimiento de los llamados derechos de adquisición preferente (right of first offer) y de los derechos de acompañamiento total (full tag-along rights), que pueden ser ejercitados por los restantes accionistas de FGP Topco.

Además la compañía tiene que aguardar la luz verde de los organismos reguladores británicos, «por tanto, no existe certeza de que la transacción acordada vaya a cerrarse», han advertido.