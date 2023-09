Fiasco de Ficosa con los fondos europeos: Industria tumba de primeras sus proyectos para el Perte de las baterías

Ficosa empieza con fiasco su asalto a los Perte II. La compañía catalana de componentes para el automóvil que preside Xavier Pujol y que está controlada por la japonesa Panasonic se ha llevado un chasco del Ministerio de Industria, que ha desestimado de entrada 5 de sus proyectos para el Perte II del coche eléctrico y conectado, en concreto en su rama para la producción de baterías. La empresa asegura que trabaja para subsanar el error y optar a los fondos.

Industria publicó este miércoles una nueva hornada de resoluciones de las ayudas de dicho Perte, en las que Renault y Gestamp vieron algunos de sus proyectos aprobados. De momento, tienen el visto bueno 8 planes, mientras se ha dado portazo a otros 6, de los que 5 tenían detrás a la misma empresa: Ficosa.

El principal argumento del Gobierno para tumbar los proyectos de la empresa catalana de componentes es que no cumple con uno de los requisitos básicos: no se dedica a lo que se debería dedicar: “La actividad principal de la entidad solicitante no está entre las definidas en el Anexo I de la orden” que regula las ayudas de este Perte.

Dicho documento establece que las empresas que optan a estas ayudas deben pertenecer a uno de los 12 CNAE que especifica. El CNAE es lo que define a qué sector de actividad se dedica una empresa y toda sociedad debe tener, al menos, uno. Pues bien, según Industria, Ficosa se presentó sin formar parte de ninguno de los sectores elegibles.

Este es un error aparentemente burocrático, pues la empresa catalana se dedica a los componentes, como otras empresas, como Gestamp, que sí han sido elegidas. Preguntada por Economía Digital, Ficosa asegura que han sido defectos “de forma”, pero que los proyectos “están perfectamente justificados” y están “en conversaciones” con el Ministerio “para subsanar el error”.

Industria, sin embargo, ve otros peros: “La entidad solicitante no acredita que ha desarrollado dicha actividad durante al menos los dos años anteriores a la fecha de fin del plazo de presentación de solicitudes o su equipo directivo y/o accionistas cuentan con esa experiencia de 2 años en una producción industrial, en planta piloto o a escala experimental, comparable”, concluye el Ministerio.

Los Perte desestimados a Ficosa

Ficosa anunció a finales de julio que se presentaba a los Perte con 23 proyectos, valorados con 110 millones de euros. Había proyectos tanto para el de las baterías como al de los semiconductores, pero no detalló cuantos planes presentó a cada uno de los Perte, por lo que no conocemos si los 5 rechazados son todos los que presentó a esta categoría o hay más que, previsiblemente, correrán la misma suerte a medida que el Gobierno vaya publicando las resoluciones.

Entre los proyectos de Ficosa que pueden no ver la luz por falta de fondos europeos se encuentran algunos de los que más destacó cuando los presentó. En concreto, “la fabricación de un Cell Management Controller (CMC) para gestionar y supervisar el funcionamiento de las celdas individuales que componen la batería del VEC”.

Tampoco tendría Perte la producción de “un Battery Junction Box (BJB) encargado de establecer una conexión segura entre las celdas de la batería y los demás elementos del VEC” ni otros proyectos que tienen que ver con la comunicación entre el coche eléctrico y su cargador por un lado y con la centralización de la distribución de la energía en el vehículo eléctrico por el otro.

Según los últimos datos dados a conocer por el Ministerio de Industria, 139 empresas habían presentado hasta el jueves pasado incluido 260 proyectos a las dos líneas de ayudas. Unos proyectos que, según las estimaciones del ministerio, movilizarán unos 7.500 millones de euros. La primera línea de baterías cuenta con un presupuesto de 837 millones -550 millones en forma de subvención y 287 millones como préstamo- mientras que la segunda línea de ayudas para fomentar la realización de planes de inversión dentro de la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado cuenta con un presupuesto de 559 millones.