El fin de la libreta de ahorro: estos son los bancos en los que no la podrás utilizar

El fin de la libreta de ahorro llega a las entidades bancarias españolas. Aunque sean muchas las personas que ya no lleven dinero en efectivo encima o que prefieran no acudir a las oficinas y gestionar las operaciones del banco a través de las aplicaciones; todavía hay personas mayores que no saben manejar las nuevas tecnologías y prefieren pagar en efectivo y realizar los trámites bancarios en las ventanillas de las oficinas.

No obstante, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dado a conocer la exclusión financiera que existe en España y las trabas que ponen los bancos a las personas mayores. En este sentido, han denunciado que la necesidad de muchos mayores de acudir a las oficinas, se está convirtiendo «en un servicio que no deja de acumular comisiones».

La libreta de ahorros desaparece

En concreto, señalan que entidades como Abanca, Bankinter, BBVA o Caja Rural de Jaén ya no admiten libretas de ahorro y obligan a sus clientes a realizar las operaciones a través de sus aplicaciones bancarias. Por el contrario, existen algunas entidades bancarias que seguirán ofreciendo a sus clientes la posibilidad de hacer sus gestiones en la ventanilla con la libreta de ahorro, aunque cobrando una comisión.

Una pareja de jubilados.

Es el caso de Kutxabank que cobra una comisión de 3 euros; el Banc Sabadell, que cobra 10 euros a los clientes menores de 65 años; Ibercaja que compra dos euros a menores de 70 y BBVA que cobra 10 euros, salvo en el caso de domiciliar una pensión contributiva de un importe mínimo de 300 euros, según la OCU.

«La falta de habilidades digitales, el miedo a cometer errores o al fraude online obliga a buena parte de los mayores de 55 años y la mayoría de los mayores de 65 años a seguir recurriendo al servicio presencial de su oficina bancaria», aseguran desde la organización.